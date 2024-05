Inseguridad en Canning: Marcelino Moreno, jugador de Lanús, la sufrió

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/GranateMomento/status/1793981666941391140&partner=&hide_thread=false ¡FUERZA, LINO!



Desde Momento Granate acompañamos a la familia de Marcelino Moreno, quien ayer a la noche sufrió un violento asalto en su casa. pic.twitter.com/8y5PLB9PY9 — Momento Granate (@GranateMomento) May 24, 2024

"Hoy no tengo ganas de decir gracias a que no nos pasó nada porque lo que vivimos no se va a borrar de nuestras mentes nunca. Mi hijo se va acordar cómo se llevaban a su madre sin saber si ese iba a ser el último día que la vería con vida", narró con crudeza Rivero en sus redes sociales.