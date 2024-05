Xavi Hernández fue despedido del Barcelona y asumirá Hansi Flick

El club tomó la decisión finalmente de no darle continuidad al ciclo del emblemático ex mediocampista en el banco de suplentes y fue el primer mandatario el que le dio a conocer la noticia: “El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha comunicado este mediodía a Xavi Hernández que no continuará como entrenador del primer equipo en la temporada 2024-25”, informaron por sus redes sociales.