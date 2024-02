River Plate: Los caprichos de Martín Demichelis ponen en juego la Libertadores

Las fallas que Martín Demichelis no corrige

Si bien el millonario aún no encontró su equipo ideal, a diferencia del año pasado, al bajar la cantidad de nombres en el plantel se abrió la oportunidad a los más jóvenes, como Claudio Echeverri, Franco Mastantuono o Agustín Ruberto. Cuando quizás antes, quienes ingresaban eran Salomón Rondón, Matías Suárez, Bruno Zuculini, entre otros.

Pero el lateral derecho sigue siendo el problema que River aún no pudo solucionar desde la partida de Gonzalo Montiel, en febrero de 2022. Marcelo Herrera no da la talla, a Agustín Sant´anna le falta rodaje y aun no mostró lo que fue en Defensa y Justicia.

Lo que obliga a repensar si el "más correcto", aunque no es su puesto, podría ser Sebastián Boselli. Las veces que le tocó jugar allí, rindió. Sin embargo, es un central llevado a lateral, por lo que es firme en la marca pero no tiene buena proyección en el ataque.

Debido a la falta de solidez defensiva, no sería una mala alternativa que vuelva a jugar Boselli hasta que Sant´anna demuestre su verdadero nivel.

Para avanzar en la Copa Libertadores, River debería mejorar varias cosas. En primer lugar, los ´caprichos´ insólitos de Martín Demichelis que hacen trastabillar al equipo.

River Plate: Jugadores que restan en lugar de sumar

Como punto principal a modificarse, es que en los partidos debería jugar aquel futbolista que se encuentre óptimo, el que mejor esté. Demichelis debería armar un equipo con una solidez defensiva seria para pelear la Libertadores.

Rodrigo Villagra en lo poco que jugó, demostró ser el 5 que necesita River. Sin embargo, necesita alguien a su lado que lo acompañe y este jugador NO puede ser Nacho Fernández. Podrían ser Rodrigo Aliendro o Nicolás Fonseca.

Uno de los llamados ´caprichos´ del DT de River, que le recriminan los hinchas, es Fernández. El DT le dio múltiples chances pero el jugador no le supo devolver al técnico la confianza depositada.

image.png Martín Demichelis en la mira por Nacho Fernández, los hinchas no lo quieren titular.

Por otro lado, un 3 que le compita a Enzo Díaz, un central de jerarquía para acompañar a Paulo Díaz y un delantero centro que pelee el puesto con Borja (9 de área) Solari, Colidio y Ruberto se sienten más cómodos siendo segundas puntas.

¿Cómo está River Plate hoy?

Le falta alternativa en ataque. Hasta el momento, demostró que los centros son la única forma de llegar. El equipo no tiene disparo de larga distancia, juego asociado, presión alta..

Hora de soltar Madrid...

Con el plantel y DT, al millonario le alcanza con lo justo para pasar una posible Fase de Grupo de Libertadores. Pero para el "mata mata" o un posible Octavos de Final, River necesita reforzarse y encontrar un funcionamiento.

Martín Demichelis debe solucionar los problemas y conseguir uno o dos refuerzos de jerarquía, pero lo principal es dejar de lado sus caprichos o jugadores que hoy día no están para ser titulares. Tal es el caso de Nacho Fernández que podría sumar desde el banco este año.

Por último, tanto dirigentes como jugadores y cuerpo técnico, deberían correr del eje la final de la Copa Libertadores ganada a Boca en Madrid en 2018 ya que si uno continúa viviendo del pasado, se estanca. River necesita ambición, ir por más. Ganar, gustar y golear.

Más contenido en Urgente24:

El pueblo a 1 hora de Buenos Aires emblema por sus picadas

Aerolínea lanzó pasajes a Mendoza por menos de $23.000

Un restaurante en Buenos Aires con vistas increíbles a una laguna

La playa de arena rosa y mar turquesa elegida como la mejor del mundo

Un bellísimo lago en Córdoba poco conocido por el turismo