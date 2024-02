Martín Demichelis, entre el miedo y las operaciones periodísticas

En fin, Martín Demichelis sabe que no tiene en el bolsillo a la gente millonaria ni mucho menos. Por eso declaró para la tribuna en conferencia de prensa.

(Diego) Martinez es un DT que aprecio y respeto, está en la búsqueda y no me metería en su análisis y planteo, pero yo si termino con siete defensores no estaría respetando la historia de River (Diego) Martinez es un DT que aprecio y respeto, está en la búsqueda y no me metería en su análisis y planteo, pero yo si termino con siete defensores no estaría respetando la historia de River

image.png Martín Demichelis tribuneó y quiso exponer el planteo ajeno (el de Diego Martínez). (Foto: NA).

El dolor de cabeza de Martín Demichelis

Demichelis sufre con la punta derecha de la defensa riverplatense. Presume de varios nombres pero ninguno lo convence aún...

Marcelo Herrera : no dio la talla desde su llegada a la institución de Núñez, especialmente, en partidos grandes. El pasado domingo (25/2), ante Boca, pudo ser expulsado por una durísima patada sobre Kevin Zenón. El DT lo sacó inmediatamente para protegerlo (y protegerse).

: no dio la talla desde su llegada a la institución de Núñez, especialmente, en partidos grandes. El pasado domingo (25/2), ante Boca, pudo ser expulsado por una durísima patada sobre Kevin Zenón. El DT lo sacó inmediatamente para protegerlo (y protegerse). Agustín Sant'Anna : el uruguayo fue uno de las obsesiones de MD en el mercado de pases, y por eso la dirigencia de River presionó tanto por su salida de Defensa y Justicia -que se terminó concretando-. El oriental quedó mal parado por la jugada del gol del empate del 'Xeneize', en donde Lautaro Blanco lo superó sin mucha oposición.

: el uruguayo fue uno de las obsesiones de MD en el mercado de pases, y por eso la dirigencia de River presionó tanto por su salida de Defensa y Justicia -que se terminó concretando-. El oriental quedó mal parado por la jugada del gol del empate del 'Xeneize', en donde Lautaro Blanco lo superó sin mucha oposición. Sebastián Boselli : su posición natural no es de '4', aunque ha sabido ocuparla en un puñado de partidos en River y con su selección, la uruguaya.

: su posición natural no es de '4', aunque ha sabido ocuparla en un puñado de partidos en River y con su selección, la uruguaya. Santiago Simón: el joven, que está casi sin minutos bajo el ala de Micho, fue utilizado como defensor por la derecha de manera improvisada (previo al arribo de Sant'Anna y de Boselli).

o (11).jpg Los laterales derechos naturales e improvisados de River Plate.

Este medio puso el grito en el cielo respecto a los problemas que aquejaba el 'Millonario' en el sector derecho defensivo. Muchos hinchas, en las redes sociales, también demostraron su fastidio por esta cuestión.

"Pese a los bajos rendimientos demostrados en River, Marcelo Herrera se sacó la mufa con un golazo (en relación a una gran jugada que se inventó el ex San Lorenzo en un amistoso de pretemporada). ¿Le alcanza para pelear el puesto? Mmm", se lee en la nota de U24 con fecha de 18 de enero de 2024.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/frabigol/status/1762864919366566180&partner=&hide_thread=false Los hinchas de River con 25 partidos seguidos de Herrera jugando horrible

//

Los hinchas de River con 25 minutos malos de Sant'Anna pic.twitter.com/LWDKf5iozo — Fran (@frabigol) February 28, 2024

Asimismo, se resaltaron las declaraciones del mánager deportivo, Enzo Francescoli, quien hasta ese entonces hacía oídos sordos al clamor popular...

“No necesitamos un 4, estamos bien como estamos”.

image.png El "estamos bien como estamos" le duró poco a Francescoli & cía, que poco tiempo después de sus dichos cerró la contratación de Sant'anna.

"La frase del director deportivo de River generó aún más discordia (de la que ya existía), debido a que el Millonario sufre una pronunciada crisis en el carril derecho desde los tiempos de Marcelo Gallardo como director técnico y que se extiende hasta los días de Martín Demichelis como entrenador", indicó Urgente24 en es momento.

Ramón Sosa y las ¿operaciones periodísticas?

Ramón Sosa Acosta es la figura de Talleres de Córdoba, equipo al que enfrentará River Plate el próximo sábado 2 de marzo en el Estadio Mario Alberto Kempes desde las 21:30 horas y con arbitraje de Fernando Echenique.

El extremo izquierdo tiene un valor de mercado -según Transfermarkt- de 8 millones de euros. A pesar de acumular tan solo dos goles en siete fechas en esta Copa de la Liga, sigue siendo el jugador por excelencia del plantel. Y al que Demichelis más le teme.

image.png

Sosa es el futbolista a anular por parte de River, que será visitante de la 'T'. El bueno de Ramón fue una pesadilla para el Millo en la victoria 2x1 de los cordobeses el 14 de mayo de 2023. No anotó pero desequilibró a la defensa riverplatense en varias ocasiones.

A partir de ello es que Martín Demichelis piensa un plan para detener al paragua. Estas son las especulaciones periodísticas.

Juan Cortese, corresponsal partidario de Tyc Sports que cubre la actualidad de River dijo: "Para Demichelis el 'Yacaré' Herrera es el lateral derecho titular, si hay alguna variante es por Sebastián Boselli, no por Sant'Anna".

Difícil de creer que Herrera es inamovible para Demichelis, Cortese...

image.png ¿Juan Cortese está contento con el rendimiento de Herrera? Los hinchas no, eso seguro. Demichelis pareciera que tampoco...

A su vez; el mismo periodista deportivo mencionó la posibilidad de que Sebastián Boselli ingrese por Herrera para el duelo versus Talleres. Esto está atado a un antecedente favorable en el que el joven campeón del Mundial Sub-23 redujo a Jaminton Campaz, figura de Rosario Central, en el juego en el que el 'Canalla' eliminó a 'La Banda' por penales en la semifinales de la Copa de la Liga 2023.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/maxpugliese92/status/1762610564029628658&partner=&hide_thread=false #River | Frente a Talleres no hay que descartar a Boselli marcando a Ramón Sosa como lo hizo frente a Campaz.

@juancortese pic.twitter.com/fQB1JI5ahN — (@maxpugliese92) February 27, 2024

Junto a la información de Juan Cortese -con sospechas de opereta por la titularidad de Marcelo Herrera- se sumaron varios medios deportivos (como Diario Olé, Bolavip, La Página Millonaria, etc.) alegando la posibilidad de ver a Boselli nuevamente de '4'.

Ahora bien. Si la data de Cortese es cierta, eso significaría un problema real para River, ya que estaríamos en presencia de un premio constante para un jugador [Marcelo Herrera] que muy poco demostró.

