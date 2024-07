¿Mal presagio? La coincidencia del 9 de Julio en Buenos Aires y la Copa América

La Selección Argentina carga con la ilusión de 40 millones compatriotas en el partido vs. Canadá, en un día que además será muy particular. El país festeja su Día de la Independencia con un feriado muy pero muy frío. Tan así, que en Buenos Aires no se descartan nevadas. 9 de julio... Copa América... nieve... ¿Qué recuerdos trae?