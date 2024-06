Boca y el estado de los prescindibles

image.png

Debido a sus conflictos extradeportivos, Boca lo declaró transferible.

Nicolás Valentini

El defensor es el que tiene las puertas totalmente cerradas, ya que comenzó a negociar con Boca su renovación y cuando el club finalmente le dio lo que quería el futbolista dijo que no iba a renovar y se quería ir. Luego de esto Boca lo apartó y lo declaró transferible. El jugador no solo lo está pagando caro porque no juega, sino que además por este problema se quedó afuera de los Juegos Olímpicos ya que Mascherano no lo citó por el conflicto con Boca.

El jugador quiere emigrar a Europa, y la oferta más clara que tiene es del Como de Italia, equipo recién ascendido a la Serie “A” de ese país luego de 21 años.

image.png

Por su bajo rendimiento Boca lo cederá a préstamo a Atlético Nacional.

Jorman Campuzano

El colombiano tiene la salida firmada debido a los bajos rendimientos cada vez que le toco jugar, la verdad que el mediocampista nunca estuvo a la altura. Es el que tiene el destino más claro, se irá a Atlético Nacional por un año con una opción de compra de 2.5 millones de dólares.

image.png

Con la insólita expulsión en la final de la Copa Libertadores 2023 Boca le hizo la cruz y lo transferirá.

Frank Fabra

Uno de los protagonistas de la final de la Copa Libertadores 2023, no precisamente por su buen rendimiento sino porque se hizo expulsar por una estupidez cuando Boca tenía un jugador más y perdía 2 a 1, tiene salida rápida para este semestre. Su destino sería la MLS de los Estados Unidos, no se definió el equipo, pero sería una venta.

image.png

Con pocos minutos, Boca ya no le dá lugar, y el futbolísta que representa a Armenia deberá buscarse club.

Briasco, Taborda y Ramírez

Estos tres jugadores lamentablemente no tienen ofertas, el problema es la poca exposición que tuvieron debido a los pocos minutos que jugaron. Ninguno de los tres será tenido en cuenta si no llegan a conseguir un préstamo o una venta, quedarían “colgados” por 6 meses más.

