Ecuador venció a Jamaica en un partido de goles récords

Kendry Páez hizo historia de penal

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/CopaAmerica/status/1806102115246293455&partner=&hide_thread=false Kendry Páez. Recuerden el nombre. pic.twitter.com/MsefIPjeiE — CONMEBOL Copa América™ (@CopaAmerica) June 26, 2024

La Tri no aflojó, y sobre el final del 1T encontró un penal, aunque no sin exento de polémica. El árbitro del encuentro, Cristian Garay, fue a revisar al VAR una mano jamaiquina, que podría no haberse cobrado ya que resultó totalmente casual y no cambiaba demasiado el curso de la jugada. El colegiado chileno sentenció la pena máxima, y Kendry Páez lo cambió por gol. Paéz, que fue vendido al Chelsea desde Independiente del Valle, marcó un nuevo récord: se transformó en el futbolista más joven en anotar en la Copa América en todo el siglo 21, con sus 17 años y 54 días.

Antonio y el primer gol de Jamaica en la historia de la Copa América

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/CopaAmerica/status/1806107422915768462&partner=&hide_thread=false El primer gol jamaiquino de la historia de la CONMEBOL Copa América™ pic.twitter.com/OCHTPQaeIR — CONMEBOL Copa América™ (@CopaAmerica) June 26, 2024

En el segundo tiempo Ecuador no pudo mantener la intensidad y concentración. Comenzó a mostrar fisuras, y se perdió aun más cuando a los 54 minutos Jamaica encontró el gol. Fue en los pies de Antonio, y significó el primer tanto en la historia de las participaciones de Jamaica en una Copa América. Esta edición 2024 es la tercera participación del elenco centroamericano.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/CopaAmerica/status/1806118900465086878&partner=&hide_thread=false Corrida y definición de Minda para un triunfazo ecuatoriano pic.twitter.com/KRlTt11qCR — CONMEBOL Copa América™ (@CopaAmerica) June 27, 2024

Los sudamericanos tuvieron premio a lograr sobreponerse a un pasaje duro del partido. A los 91 minutos, una gran corrida de Minda en fase de contragolpe logró romper una floja respuesta jamaiquina, y sentenció el 3 a 1 final.

Más contenido en Golazo24

Mariano Closs, el rockstar de la Eurocopa que deleita en Argentina y el exterior

Georgia hizo historia en la Eurocopa: Venció a Portugal y clasificó a 8vos

Los mejores memes de Argentina vs. Chile, con Garnacho y Nico González en el centro

Batacazo: Paliza táctica de Telefe a TyC Sports y a la TV Pública