Agustín Rossi es arquero récord en Flamengo: La increíble marca a la que llegó

Agustín Rossi llegó a los 695 MINUTOS SIN RECIBIR GOLES (!) y se convirtió en el arquero del FLAMENGO con el INVICTO MÁS LARGO del Siglo XXI.



Valla invicta vs Audax

Valla invicta vs Sampaio Corrêa

Valla invicta vs Vasco

Valla invicta vs Botafogo

Valla invicta… pic.twitter.com/ZHwOJFVEUa