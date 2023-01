Argentina, fin del mundo: El caso Agustín Rossi

No era fácil ganarse el puesto en aquel entonces. Esteban Andrada se encontraba en defendiendo el jardín de La Bombonera (y de qué manera), por lo que era casi una 'misión imposible' retirarlo del arco.

Con tiempo, paciencia, resilencia y grandes actuaciones, Agustín Rossi se convirtió en un enorme guardameta. Los hinchas lo ovacionan al grito de "Rossi es de Boca y de Boca no se va", pero pareciera que los pedidos se los lleva el viento...

image.png Agustín Rossi.

El arquero ya puede negociar con otros clubes y por eso ya se pueden conocer detalles de sus charlas con el Flamengo. El nacido futbolísticamente en Chacarita tiene una importante propuesta del 'Menago' y en Brasil creen que habrá acuerdo pronto.

Cahe Mota, periodista del medio brasileño Globo Esporte, habló acerca de la posible llegada de Rossi al campeón de la Copa Libertadores, a través de TyC Sports.

El comunicador contó un detalle que indignó a todos los hinchas de Boca.

Rossi no va a venir a jugar, va a ser suplente. Flamengo ya tiene un arquero de Selección como Santos, por eso no hay apuro. Van a hacer una oferta de 200, 300 mil dólares a Boca. Si Riquelme no quiere liberarlo, Flamengo no va a tener problema, está tranquilo, sentenció Rossi no va a venir a jugar, va a ser suplente. Flamengo ya tiene un arquero de Selección como Santos, por eso no hay apuro. Van a hacer una oferta de 200, 300 mil dólares a Boca. Si Riquelme no quiere liberarlo, Flamengo no va a tener problema, está tranquilo, sentenció

Ya agregó: "Hoy es más importante para Rossi que para Flamengo. Porque si viene ahora tiene el Mundial de Clubes, la Recopa, la Supercopa… Flamengo no va a hacer locuras".

Además, Motta dijo: "No tiene sentido que Flamengo gaste mucho ahora porque en junio Rossi queda libre. Fichado Santos y con Rossi libre en junio, Flamengo tiene la decisión en sus manos".

Dato no menor: el reportero se refirió al dinero que recibe actualmente el golero xeneize y evidenció mucho más la pobreza argentina y el poderío brasileño.

"No conozco el sueldo que cobrará Rossi en Flamengo pero sí puedo decir que cuando nos enteramos lo que cobra Rossi en Boca hoy… Es un sueldo muy abajo de lo que Flamengo paga a su tercer arquero".

Hace unos meses, cuando estalló el conflicto entre el jugador y la dirigencia de Juan Román Riquelme, trascendieron los números que pretendía Rossi y lo que ofrecía la comisión directiva de Boca. Agustín solicitaba:

Contrato hasta diciembre de 2025

Cláusula de salida inferior a la actual, que es de 18 millones de dólares

11 millones de dólares netos (es decir, libres de impuestos) por todos el contrato

Compra del pase incluida en el sueldo pretendido

Boca, por su parte, ofertó:

Contrato hasta diciembre de 2026

Cláusula de salida superior a los 20 millones de dólares

Sueldo total (por todo el contrato) de 11 millones de dólares brutos (sin impuestos, serían 7 millones de dólares)

Adelanto del 40% del primer año de contrato

Santos, guardavallas titular del Flamengo, cobra €458,432 anuales. Hugo Souza, el suplente, desembolsa €313,664 por año .Muy lejano a lo que gana Rossi en Brandsen 805.

Hace un tiempo, Urgente24 había advertido la suma que percibía Agustín Rossi en el Xeneize, poco antes de que se desatara toda la interna

De concretarse la salida de Rossi, Boca se quedaría con Sergio Romero, Javier García y Leandro Brey como opciones en el puesto.

