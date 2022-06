Trabajo Infantil: ¿Por qué el Día Mundial es el 12 de junio?

La Argentina prohíbe este tipo de empleo como lo fija en el artículo 2 de la norma:

Queda prohibido el trabajo de las personas menores de dieciséis (16) años en todas sus formas, exista o no relación de empleo contractual, y sea éste remunerado o no. Queda prohibido el trabajo de las personas menores de dieciséis (16) años en todas sus formas, exista o no relación de empleo contractual, y sea éste remunerado o no.

Además, penaliza a los empleadores que se aprovechan, económicamente, del trabajo de menores con penas de hasta cuatro años de cárcel. Sin embargo, la Ley fija una excepción en su artículo 189 bis:

Las personas mayores de catorce (14) y menores a la edad indicada en el artículo anterior podrán ser ocupados en empresas cuyo titular sea su padre, madre o tutor, en jornadas que no podrán superar las tres (3) horas diarias, y las quince (15) horas semanales, siempre que no se trate de tareas penosas, peligrosas y/o insalubres, y que cumplan con la asistencia escolar. La empresa de la familia del trabajador menor que pretenda acogerse a esta excepción a la edad mínima de admisión al empleo, deberá obtener autorización de la autoridad administrativa laboral de cada jurisdicción. Las personas mayores de catorce (14) y menores a la edad indicada en el artículo anterior podrán ser ocupados en empresas cuyo titular sea su padre, madre o tutor, en jornadas que no podrán superar las tres (3) horas diarias, y las quince (15) horas semanales, siempre que no se trate de tareas penosas, peligrosas y/o insalubres, y que cumplan con la asistencia escolar. La empresa de la familia del trabajador menor que pretenda acogerse a esta excepción a la edad mínima de admisión al empleo, deberá obtener autorización de la autoridad administrativa laboral de cada jurisdicción.

100 años, 100 voces: el trabajo infantil en primera persona

Día Mundial Contra el Trabajo Infantil: La relación con Ana Frank y una jornada de concientización en la Argentina

El Día Mundial Contra el Trabajo Infantil está fijado el 12 de junio, pero ese mismo día también se conmemora en la Argentina el Día de los Adolescentes y los Jóvenes por la Inclusión Social, la Convivencia contra toda forma de Violencia y Discriminación, en homenaje al nacimiento de Ana Frank, víctima del Holocausto, que guarda una relación con ambas citas en este acontecimiento de lucha por los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Annelies Marie Frank nació el 12 de junio de 1929 en Frankfurt am Main, Alemania y, durante sus primeros cinco años de vida, vivió con sus padres Otto y Edith Frank junto a su hermana mayor, Margot, a las afueras de esa ciudad europea. Sin embargo, la asunción de los nazis al poder en 1933 produjo la huida familiar a Ámsterdam.

Ana Frank.jpg

Nueve años después, los alemanes comenzaron a deportar a los judíos de Países Bajos hacía los campos de exterminio y la familia permaneció escondida, mientras Ana Frank escribió un diario de sus experiencias durante esos meses, hasta que atraparon a su familia con otros cuatro judíos más que vivían con ellos como Hermann, Auguste, Peter van Pels y Fritz Pfeffer. El 4 de agosto de 1944 los detuvieron y, el 3 de septiembre, partieron en el último tren que salió desde Westerbork al campo de exterminio de Auschwitz.

Dos días después llegaron a destino con 1019 judíos a bordo, se separaron varones y mujeres y todos los residentes llevaron a cabo diferentes trabajos forzados. La madre de Ana falleció en enero de 1945, mientras que ella murió entre febrero y marzo de 1945 a pocos días de que se concrete la liberación por parte de las tropas británicas del campo de exterminio de Bergen-Belsen, donde estaba ubicada junto a su hermana, también fallecida a los 19 años.

El único sobreviviente de la familia fue su padre, Otto, luego de ser liberado de Auschwitz por las fuerzas soviéticas el 27 de enero de 1945. A su vuelta a Ámsterdam, una de las ciudadanas neerlandesas que colaboraron durante su momento de ocultamiento, Miep Gies, le acercó los escritos que había realizado su hija en su época de huida familiar. Este texto cumplirá 75 años de su lanzamiento como "El diario de Ana Frank" el 25 de junio próximo.

Más contenido en Urgente24:

Alud en Bariloche: Basta de llamarlos "desastres naturales"

Alud en Bariloche: Obras Particulares había ordenado paralizar la obra

Victoria Villarruel con todo contra Verbitsky, Walsh y Lewin

Israel busca apoyo para una guerra preventiva con Irán

Alerta global por seguros de petróleo (Rusia irremplazable)