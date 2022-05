"No puedo respirar" (2 años de George Floyd)

Poco después de la llamada, aproximadamente a las 20:08, llegaron al lugar 2 agentes de policía .

Floyd estaba sentado con otras 2 personas en un auto estacionado a la vuelta de la esquina. Después de acercarse al auto, uno de los agentes, Thomas Lane, sacó su arma y le ordenó a Floyd que mostrara las manos (En un reporte del hecho, los fiscales no explican por qué Lane pensó que era necesario sacar el arma). ¿Porque era negro?...

Lane, expresan los fiscales, colocó las manos sobre Floyd y lo sacó del auto. Posteriormente, señalan, Floyd "se resistió activamente a que lo esposaran". Pero una vez esposado, Floyd se tranquilizó mientras Lane le explicaba que estaba siendo arrestado por "utilizar moneda falsificada"; hecho que no había sido probado de ninguna manera sino inferido por el empleado de la tienda.

Cuando los agentes trataron de meter a Floyd en el auto patrulla comenzó un forcejeo. A alrededor de las 20:14, Floyd "se puso tenso, se cayó al suelo y le dijo a los agentes que él era claustrofóbico", indica el informe.

Imágenes inéditas del brutal arresto de George Floyd

Entonces llegó Chauvin

Tanto Derek Chauvin como otros agentes intentaron introducir a Floyd en la patrulla. Durante ese intento, a las 20:19, Chauvin sacó a Floyd del asiento de pasajero, "lo que hizo que se cayera al suelo", dice el reporte.

George Floyd permaneció allí, postrado,decubitado, y esposado.

En ese momento los testigos comenzaron a filmar a Floyd, que claramente denotaba un estado de angustia. Estos segundos, captados en múltiples teléfonos móviles y compartidos extensamente en redes sociales, serían los últimos minutos de la vida de George Floyd.

Floyd estaba siendo sujetado por los agentes cuando Chauvin colocó su rodilla izquierda entre la cabeza y el cuello del afro estadounidense.

‘No puedo respirar’, clamó repetidamente Floyd, rogando " por favor, por favor, por favor"(una verdadera tortura, que probablemente disfrutaba el asesino).

Count down

Durante 8 minutos y 46 segundos, Chauvin mantuvo la rodilla sobre el cuello de Floyd, afirma el reporte de los fiscales.

Cuando habían pasado los primeros 6 minutos de ese período, Floyd dejó de reaccionar.

Videos del incidente muestran que en ese momento Floyd dejó de hablar mientras los testigos urgían a los agentes a que le revisaran el pulso.

Uno de los agentes, de apellido Kueng, lo hizo. Chequeó la muñeca derecha de Floyd, pero "no pudo encontrarlo", no obstante lo cual los policías no se movieron.

A las 20:27. Chauvin retiró la rodilla del cuello de Floyd. George ya no se movía. Fue entonces cuando lo pusieron en una camilla y lo llevaron en ambulancia hacia el Centro Médico del Condado de Hennepin. Lo declararon muerto casi una hora más tarde.

La última noche

Una noche antes de su muerte, Floyd había hablado con uno de sus amigos más cercanos, Christopher Harris. Él le había aconsejado a Floyd que contactara con una agencia de empleo temporal.

La falsificación, señala Harris, no era algo que vinculara con su carácter. “La forma como murió no tiene sentido”, afirma Harris, y agrega:

“George rogaba por su vida. Suplicaba por su vida. Cuando te esfuerzas tanto por confiar en este sistema, un sistema que sabes no está diseñado para ti, cuando constantemente buscas justicia por medios legales y no puedes lograrla, entonces comienzas a hacer justicia por tu propios medios”.

Floyd hoy es una bandera izada a media asta en la comunidad negra de los EEUU; entre los blancos es una vida que vale 20 dólares.

