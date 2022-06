Mario Abdo pidió apoyo a Joe Biden por 'el Patrón'

Acerca de la falsificación de marcas y contrabando de tabaco muchísimo se ha especulado en la Triple Frontera pero, en particular, en los puntos bilaterales de comercio entre Paraguay y Brasil.

marito-autoridadades.webp Presidente Mario Abdo Benítez en la reunión con funcionarios de USA sobre lavado de dinero en Paraguay.

Hasta el momento, el Ministerio Público paraguayo no informó cómo avanza la investigación y sólo se conoce que el fiscal Osmar Legal reconoció que el 24/05 recibió el documento sobre el informe de inteligencia de la Seprelad.

Es cierto que, considerado el volumen político de Cartes, Legal no avanzará en su 'Operativo A Ultranza PY' si no cuenta con un aval estadounidense. El mensaje a USA es correcto: Quien quiere celeste, que le cueste.

En cuanto al trabajo realizado por Seprelad, no avanza desde febrero.

Quizás por todo esto el embajador de USA en Paraguay, Marc Ostfield, enfatizó que su gobierno tiene la intención de seguir con la identificación de personas significativamente corruptas cuando se cuente con evidencias que el Departamento de Justicia pueda analizarlas.

Por ejemplo, a finales de 2019, USA difundió que el gallecido Óscar González Daher y el ex fiscal general del Estado, Francisco Javier Díaz Verón, se encontraban en su 'lista negra'.

Desde la Casa Blanca enfatizaron que la lucha contra el lavado de dinero y el crimen organizado es clave para proteger las instituciones y la democracia.

cartes macri.jpg Horacio Cartes y Mauricio Macri.

Los cómplices

El 08/05 se cumplieron 4 años desde que el entonces fiscal René Fernández imputó a Darío Messer y otras personas en Paraguay, recordó el diario ABC Color, de Asunción del Paraguay.

Messer fue llamado "mi amigo del alma" por Cartes, y es apodado 'doleiro dos doleiros' ('doleiro' es el cambista en el mercado ilegal o clandestino, y sería 'cambista de los cambistas').

Messer se instaló en Paraguay, según él atraído por las posibilidades agropecuarias y negó actividades ilegales pero en Brasil quedó apuntado en el marco del 'Lava Jato'.

"De acuerdo a lo que señalaron fuentes a ABC Color, la Administración de los bienes de Messer en Paraguay sigue en las mismas condiciones que en 2018. es decir, el proceso no ha avanzado desde entonces".

Y esto sucede pese a que el Tribunal Regional Federal de la 2da. Región del Brasil ratificó la condena para el 'ex doleiro' de 13 años de prisión y 4 meses de prisión en 2 instancias, y pese a que acordó la devolución de activos por US$ 200 millones.

En concreto, han pasado más de 4 años desde que Brasil emitiera el pedido de captura internacional contra Darío Messer pero Sandra Quiñónez Astigarraga, en nombre del Ministerio Público paraguayo, sigue sin presentar el requerimiento de comiso autónomo de los bienes que Messer tiene en Paraguay.

¿Qué sucede con Sandra Raquel Quiñónez Astigarraga? Bueno... ella fue designada al frente de la Fiscalía General por Horacio Cartes.

cartes_trofeojpg.jpg Horacio Cartes festejando un campeonato con su club Libertad.

El holding

Ahora vayamos a la biografía de Cartes que investigaron Irma Lorenz y Oviedo Paredes para la web uruguaya Periodismo Situado.

Horacio Manuel Cartes Jara, hijo de Ramón Telmo Cartes Lind y Elva Jara Lafuente, nació en un hogar empresario: el piloto civil Ramón fue el fundador de la empresa Aerocentro S.A. y luego representante comercial de la marca Cessna en Paraguay.

Cartes estudió aviación -en el Spartan College of Aeronautics and Technology, en Oklahoma, USA- y se entrenó en Cessna, en Wichita, Kansas; pero luego aparecen 'lagunas' en su hisoria hasta que aparece acusado por evasión de divisas (US$ 34 millones en 1985) y prófugo 4 años. Estuvo preso más de 5 meses en la cárcel de Tacumbú pero en 2008 él y sus socios fueron sobreseídos.

Mientras él se encontraba detenido, desarrolló Cambios Amambay, que en 1992 se reconvirtió en Banco Amambay y desde 2018 es Banco Basa. En 3 años reunió capital suficiente y a los 38 años fue socio fundador de Tabacaleras del Este S.A. (Tabesa), hoy en el foco de las investigaciones judiciales por denuncias de contrabando de cigarrillos al Brasil y lavado de dinero, según la Seprelad.

En 2011, según un cable diplomático del 05/01/2010 filtrado por WikiLeaks, la Drug Enforcement Agency (DEA), aparece investigándolo por lavado de dólares, venta de drogas y venta ilícita de tabaco en USA. Han pasado ya 21 años.

Tabesa y Banco Basa (que dice que no es suyo sino de su hermana, y esto es cuestionado, con pruebas, por Seprelado) le permitieron articular una re de 73 empresas pero él aparece como accionista en 35, pero su perfil más alto fue como presidente del Club de Fútbol Libertad.

Sin embargo, la investigación uruguaya fue sobre su actividad en el negocio alimentario.

Primero fue Bebidas del Paraguay S.A., que en 2001 compró Pulp, luego los jugos Puro Sol y Watts; en 2009 fue Agrocitrus del Paraguay y después Bebidas USA, que fabrica y vende Pulp en USA. Entonces le sumó la compra de franquicias: SBarro y Don Vito. Y la marca de golosinas Missy.

Todas son empresas líderes en el mercado de los alimentos ultraprocesados pero ninguna de ellas reporta ganancias. Las únicas dos rubros que no tienen balances negativos son las tabacaleras y el banco. Para el periodista Alfredo Guachiré es llamativo que apenas 3 de las 73 empresas de Cartes produzcan ganancias.

El ex ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, fue quien trabajó la hipótesis de la simulación de ventas, el contrabando hacia Brasil, el regreso de manera irregular a través de casas de cambio.

El respaldo ante la opinión pública se consigue comprando medios de comunicación: los diarios La Nación y Crónica, agrupados en Gráfica y Editorial Intersudamericana.

Hay una ingeniería de préstamos entre las empresas del holding, que generan intereses, y Cartes afirma que todo es legal.

cartes messer.jpg Amigos son los amigos: Cartes y Messer.

La política

A los 53 años, Cartes se afilió al Partido Colorado, conocido como Asociación Nacional Republicana (ANR), que precisamente ahora quiere presidir.

Y creó una línea interna, el movimiento Honor Colorado. Asumió la Presidencia de Paraguay, en nombre del Partido Colorado, en agosto de 2013, en reemplazo de Federico Franco, quien había heredado el cargo por destitución de Fernando Lugo en 2012 (ambos del Partido Liberal Radical Auténtico). Famosa frase de Cartes en ese momento: "Soy feliz siendo humilde".

Al asumir la Presidencia de Paraguay, la fortuna de Cartes -según su declaración jurada- era de US$ 199 millones. En 2018, cuando dejó el cargo, su patrimonio neto había aumentado 250%.

En 2021, cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó los Pandora Papers, Horacio Cartes apareció con su Dominicana Acquisition, no mencionada en su declaración jurada por un “error involuntario”. Luego desde la oposición -el PLRA-, Efraín Alegre denunció a Cartes por falsificación y ocultamiento de sus declaraciones juradas. La Fiscalía de Panamá también solicitó al Ministerio Público de Paraguay los antecedentes judiciales y financieros del expresidente.

El 07/02/2021, el Ministerio Público de Paraguay dispuso de oficio la “apertura de causa penal sobre Contrabando y Lavado de Activos”, sin mencionar a Horacio Cartes, pero la investigación comenzó por la denuncia de Arnaldo Giuzzio, ante la Seprelad.

El presidente Abdo, en un discurso en Guairá a principios de mayo 2022 deslizó sospechas sobre el crecimiento patrimonial de Horacio Cartes relacionado al lavado de dinero:

Pasó de tener 9 estancias a 27 estancias en 5 años de presidencia. De tener 20 empresas a 63 empresas. Yo no conozco un empresario en la historia que en 5 años salte de 20 a 63 empresas. Quieren un silencio en Paraguay, un silencio en el partido. ¿Qué hicieron ellos en 5 años? Compraron la mitad de los medios de comunicación. En un mercado libre todos esos medios se hubiesen cerrado porque trabajan a pérdida, pero están inyectados con plata que viene de otro lado.

En Brasil aparece en la Operación Patrón, que se desglosa del caso Lava Jato, por un flujo de US$ 1.600 millones.

Messer lo llamó 'Patrón' a Cartes.

En la investigación, Cartes fue identificado como financista de la defensa judicial de Messer.

En Paraguay, Cartes tiene fueros como exPresidente que pasa a ser senador vitalicio pero él tiene causas abiertas en Panamá, Colombia y Brasil.

