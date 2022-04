Malvinas, 40 años: "El 2 de abril es el Día de la Victoria"

"Me parece que hay gente de una joven generación de liberales argentinos que están un poco confundidos. Ellos han comprado una ideología libertaria que viene de Estados Unidos, pero desde la izquierda estadounidense que es un reflejo de lo que fue el movimiento anti Vietnam. Hay quienes afirman que la falta de decisión política estadounidense para ganar la guerra fue a causa de la protesta interna que había. Ese lobby en contra luego deriva en la supresión del servicio militar obligatorio y en una gran crítica social hacia todo lo que pasó. Así es como, siendo yanki, te volvés anti yanki. Esas ideas libertarias de izquierda llega luego en la Argentina, todavía siglo 20, pero es contradictoria con el liberalismo clásico. Yo me considero un liberal clásico y reivindico toda la historia argentina, con sus aciertos y sus errores. Por supuesto que hubo errores porque la política es un conjunto de errores y aciertos. Pero esta cosa libertaria de 'Yo no me identifico con la Patria' o 'Yo no me identifico con los símbolos patrios' o 'Yo no me identifico con la Argentina' es algo que no tiene que ver el liberalismo".