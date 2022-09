Mahsa Amini, la decadencia de Ali Khamenei y adiós al hiyab

las de Qazvin, en 1994,

las estudiantiles de 1999,

las posteriores a las fraudulentas elecciones presidenciales de 2009,

las de 2011–2012,

las de 2017,

las huelgas y protestas de 2018,

las de 2019.

Pero esta crisis parece más complicada.

https://twitter.com/MelillaUfp/status/1571921717475303425 En Teherán, hombres y mujeres queman el velo islámico o hiyab,

símbolo de la opresión de las mujeres en #Iran #MahsaAmini

pic.twitter.com/7HNiLTLrGM — UFP MELILLA (@MelillaUfp) September 19, 2022

Un significado

Alex Vatanka, director del Programa de Irán y miembro principal de la Iniciativa Frontier Europe, en el Middle East Institute, de Washington DC, escribió algunos conceptos interesantes en Foreign Policy, más allá de la subjetividad tradicional en USA para evaluar todo lo que se refiere a Irán, desde antes de los rehenes de la embajada en Teherán:

"La última ronda de protestas masivas en Irán estalló por la muerte de Mahsa Amini, una mujer de 22 años. Murió el 16/09 a manos de la llamada Policía de Moralidad por, presuntamente, violar las reglas de Irán sobre el uso obligatorio del velo en público.

La trágica muerte de Amini es otro recordatorio de cómo los gobernantes islamistas en Teherán siguen siendo sordos a las demandas del pueblo iraní. La oposición al uso obligatorio del velo, o hiyab, es una de una larga lista de quejas públicas.

La violencia que condujo a la muerte de Amini no fue accidental. Es parte integral de la actitud del líder supremo iraní Ali Khamenei hacia cualquier disidencia política. Sigue creyendo que la represión violenta hará que los manifestantes se retiren. Pero sus elecciones políticas solo están profundizando la ira pública contra la República Islámica. Khamenei no solo está incitando al pueblo iraní contra el régimen, sino que su insistencia en el uso obligatorio del hiyab está dividiendo a la clase clerical islámica. La violencia que condujo a la muerte de Amini no fue accidental. Es parte integral de la actitud del líder supremo iraní Ali Khamenei hacia cualquier disidencia política. Sigue creyendo que la represión violenta hará que los manifestantes se retiren. Pero sus elecciones políticas solo están profundizando la ira pública contra la República Islámica. Khamenei no solo está incitando al pueblo iraní contra el régimen, sino que su insistencia en el uso obligatorio del hiyab está dividiendo a la clase clerical islámica.

Khamenei diseñó a Ebrahim Raisi para que se convirtiera en Presidente de Irán en elecciones fraudulentas celebradas en junio de 2021. Una vez en el cargo, se suponía que Raisi se concentraría en crear empleos, construir nuevas viviendas y combatir la corrupción.

Ninguna de estas promesas se ha cumplido. En cambio, el gobierno de Raisi ha asignado fondos adicionales a las fuerzas de seguridad del país para hacer cumplir de manera más estricta la ley obligatoria del hiyab de Irán. Hay informes de que Irán ahora está buscando introducir una vigilancia electrónica masiva del público al estilo chino.

https://twitter.com/xqTTs/status/1573344603251830784 Mujeres valientes grabando a clérigos que les intentan obligar a que se pongan el velo en Irán. ¡Y no lo consiguen!



Las protestas están dando resultados poco a poco y el miedo se está reduciendo. pic.twitter.com/DPU0jtON4q — #PorQuéTT (@xqTTs) September 23, 2022

¿Por qué centrarse en hacer cumplir una política tan impopular? En la mente de Khamenei, ceder en un tema solo resultará en una cascada de demandas de cambio en otras, desde la política interna hasta la política exterior. Es por eso que Khamenei, desde arriba, ha dado órdenes de acabar con el movimiento 'anti-hiyab'.

En los últimos meses, el régimen se ha mostrado inflexible sobre el uso de la violencia y sentencias de prisión más severas para disuadir lo que llama la 'gran sedición', detrás de la campaña contra el hiyab. Incluso ha alentado a los miembros del público a favor del régimen a tomar el asunto en sus propias manos y confrontar a aquellos que desafían las reglas sobre el hiyab obligatorio en público.

Esto ha creado nuevas y polémicas fallas en la sociedad, dividiendo a la minoría que apoya el uso obligatorio del hiyab de la mayoría que se opone y que lo ve como una violación fundamental de los derechos humanos básicos.

A diferencia de cualquier otro momento desde 1979, una generación más joven de iraníes, particularmente mujeres, ahora se está uniendo en torno a la oposición a las reglas obligatorias del hiyab para desafiar no solo esta ley sino la totalidad del dogma social-religioso draconiano de la República Islámica y los extremos a los que llega. imponer sus valores a la sociedad.

Mientras las autoridades se han esforzado por contrarrestar esta oposición, que a menudo resulta en arrestos violentos que se capturan en video y se distribuyen en varias plataformas de redes sociales, el régimen de Teherán ha buscado desesperadamente vincular el movimiento contra el hiyab con los servicios de inteligencia extranjeros. Más recientemente, el Ministerio de Inteligencia de Irán afirmó haber arrestado a 300 de sus "cabecillas", personas que, según dijo, trabajaban para el "enemigo”.

Entre los principales líderes del régimen, el uso obligatorio del hiyab se ha convertido en una prueba de fuego no negociable para cualquiera que profese lealtad a la República Islámica. En su mensaje ideológico, el régimen busca cada vez más retratar el 'hiyab' como un pilar de la República Islámica, sin el cual el orden político estaría en riesgo. Entre los principales líderes del régimen, el uso obligatorio del hiyab se ha convertido en una prueba de fuego no negociable para cualquiera que profese lealtad a la República Islámica. En su mensaje ideológico, el régimen busca cada vez más retratar el 'hiyab' como un pilar de la República Islámica, sin el cual el orden político estaría en riesgo.

https://twitter.com/AIertaMundiaI/status/1573767632096006147 | LO ÚLTIMO: Al menos 50 muertos hemos contabilizado en las protestas en Irán.



Continua la brutal represión policíal ante las manifestaciones por la muerte de la joven Masha Amini detenida por no llevar correctamente el Hiyab (velo). pic.twitter.com/kS4XttKOcd — Alerta Mundial (@AIertaMundiaI) September 24, 2022

(...) El uso obligatorio del hiyab sólo se consagró como ley en 1983, cuando los jomeinistas se dieron cuenta de que era una forma efectiva de controlar social y, por lo tanto, políticamente, a la inquieta sociedad iraní.

Los regímenes totalitarios y autoritarios buscan regular los asuntos sociales a través de un conjunto de reglas básicas que hacen cumplir a un alto costo. Se trata de ejercer el control político a través de diferentes medios. En ese sentido, es correcto decir que el uso obligatorio del hiyab es un pilar de la República Islámica.

Mientras tanto, entre la clase clerical, esta política siempre ha tenido partidarios y opositores. Estos últimos no creen que haya ninguna disposición religiosa en el Corán que lo ordene. Argumentan que el concepto del hiyab se menciona 7 veces en el Corán. Sin embargo, no se trata del velo obligatorio sino de la separación y el pudor de la mujer. Estas diferentes interpretaciones religiosas han existido desde el comienzo del régimen, cuando figuras prominentes como el exjurista Mohammad Beheshti y el exteólogo Mahmoud Taleghani rechazaron el uso obligatorio del hiyab.

En el Irán actual, hay muy pocos clérigos que rechacen abiertamente el hiyab. De lo que hay muchos más, sin embargo, es de quienes lo distinguen como una tradición que se debe mantener y algo que se debe hacer cumplir como obligatorio. En otras palabras, hay clérigos que apoyan al régimen pero sugieren que la flexibilidad para hacer cumplir el hijab es de interés para el país.

Por ejemplo, hace unos años, Mohsen Gharavian, un clérigo fundamentalista, apareció en los titulares al sugerir que no se debería obligar a los turistas que vienen a Irán a usar el hiyab. Este tipo de crítica indirecta y condicional es lo más lejos que llegarán los círculos de 'línea dura.' Este grupo de clérigos no desafiará abiertamente a Khamenei sobre el tema, y su compromiso de hacer cumplir el uso obligatorio del hiyab es, a día de hoy, aún firme.

https://twitter.com/EmmaRincon/status/1572970559037927425 Irán: Tras la muerte de Mahsa Amini en manos de la Policia Moral por no llevar el Hiyab correctamente, miles de mujeres han salido a las calles a cortarse el cabello y quitarse el velo en protesta contra la teocracia de los Ayatolás.



Esto es histórico y hay que compartirlo: pic.twitter.com/ZuiG1oTVVj — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) September 22, 2022

Khamenei marcó el tono de la respuesta de Teherán a la campaña contra el hiyab, diciendo que las mujeres que organizan las protestas han sido “engañadas” por gobiernos extranjeros. Ni Khamenei ni Raisi parecen interesados en admitir que la sociedad iraní es la impulsora del movimiento contra el hiyab y que, en esencia, no está impulsada por una conspiración extranjera. (...)

A lo largo de la historia de la República Islámica, las políticas del régimen a menudo han enfrentado a sus partidarios y opositores entre sí, pero rara vez sus acciones han resultado en un estallido de violencia real entre estos dos grupos. Sin embargo, esta es la realidad a la que se enfrenta Irán hoy en día, ya que el país experimenta cada vez más casos de simpatizantes del régimen y del movimiento contra el hiyab que se involucran en altercados físicos en las calles. En particular, no es un fenómeno limitado solo a Teherán, sino que ha tenido lugar en todo el país.

La raíz del problema se remonta a cuando Khamenei alentó por primera vez a sus seguidores a “disparar a voluntad” contra cualquiera que se resista al régimen y sus políticas. En pocas palabras, los ciudadanos a favor del régimen pueden intervenir y usar la violencia para confrontar cualquier cosa que consideren “hiyab malo”, que en sí mismo es un concepto extremadamente resbaladizo.

Esto también ilustra, una vez más, cómo los cálculos políticos de Khamenei sobre la mejor manera de controlar la sociedad están erosionando el papel del clero y proporcionando municiones a los elementos más radicales de Irán. El peligro, por supuesto, es que habrá una respuesta violenta a la aplicación de mano dura de la ley del hiyab.

No se puede ignorar el potencial de un conflicto social más profundo. Según un estudio independiente de 2020, el 72% de los iraníes está en contra del uso obligatorio del hiyab. Por el contrario, solo el 15% lo apoya. Uno puede imaginar las posibles tensiones y la violencia que podría estallar sobre este tema a nivel de la calle una vez que el gobierno de Raisi lance su campaña para hacer cumplir plenamente la ley del hiyab, como ha prometido hacer el presidente. (...)

La cuestión de hacer cumplir el hijab es, sobre todo, mantener el máximo control político y neutralizar a los opositores. A medida que aumenta la oposición al uso obligatorio del hiyab y la campaña en su contra cobra impulso, existe un riesgo real de violencia entre partidarios y opositores. Esto hace que sea más difícil para Khamenei mantener la uniformidad de las políticas sobre este tema, lo que desea y hasta ahora ha podido lograr, dentro de las filas del régimen. (...)".

