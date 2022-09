Casa Blanca, elecciones, OTAN, Vladimir Putin y Asia Menor

En Samarcanda, en declaraciones al margen de la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, Vladimir Putin afirmó lo obvio:

" No estamos luchando con un ejército completo, estamos luchando solo con una parte del ejército ruso , solo con una unidad contratada. Naturalmente, esto se debe a ciertos parámetros de personal, etc. Por lo tanto, no tenemos prisa en esta parte”.

En cuanto a los ataques terroristas, sí, es grave el asesinato de funcionarios en los territorios liberados. Vemos incluso intentos de llevar a cabo ataques terroristas en el territorio de la Federación Rusa, alrededor de nuestras instalaciones nucleares".

“El Estado Mayor toma decisiones operativas, el objetivo principal es la liberación de todo el territorio de Donbass . Este trabajo continúa a pesar de estos intentos de contraofensiva del ejército ucraniano".

. Este trabajo continúa a pesar de estos intentos de contraofensiva del ejército ucraniano". "Recientemente, las fuerzas armadas rusas lanzaron un par de ataques sensibles, supondremos que son una advertencia . Si la situación continúa desarrollándose de esta manera, entonces la respuesta será más grave".

shanghai.jpg Reunión en Samarcanda, promotores del Nuevo Orden o sea el multilateralismo: Recep Tayyip Erdogan, Ebrahim Raisi, Vladimir Putin, Ilham Aliyev, Alexander Lukashenko, Shahbaz Sharif y el anfitrión Shavkat Mirziyoyev.

La asistencia

Vladímir Skachko es un periodista nacido en Ucrania pero instalado en Moscú y que escribe en Ukraina.ru, con algunos conceptos siempre interesantes y anticipativos de los movimientos rusos en el conflicto.

Skachko detalla el nuevo armamento que prepara la Administración Joe Biden para Ucrania:

municiones adicionales para sistemas de cohetes de artillería de gran movilidad (HIMARS);

36.000 proyectiles de artillería de 105 mm;

1.000 proyectiles de artillería de 155 mm de alta precisión;

4 radares anti-artillería;

4 camiones y 8 remolques para el transporte de equipos pesados;

sistemas antiaéreos;

equipo de desminado;

munición antipersonal Claymore;

municiones y equipos explosivos;

armas pequeñas y municiones;

dispositivos de visión nocturna, equipos de invierno y otros equipos de campo.

USA ha proporcionado US$ 15.800 millones en asistencia de seguridad a Ucrania desde que Biden llegó al poder. Y desde 2014, Washington ha asignado alrededor de US$ $17.900 millones a Ucrania, y más de US$ 15.100 millones desde el comienzo de la invasión el 24/02/2022.

Sin embargo, afirmó The Wall Street Journal, Ucrania había solicitado 29 tipos de sistemas de armas, muchas ofensivas, tales como tanques, drones, artillería, misiles antibuque Harpoon, 2.000 misiles para HIMARS y misiles tácticos de largo alcance ATACMS, capaces de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 300 kilómetros y no el tope de 78 km. tal como sucede hoy día. Y no aparece mucho de esto en el nuevo combo.

Andreas Kluth escribió en Bloomberg acerca de las dificultades para atender los requerimientos de Ucrania: “La propia Alemania tiene un número limitado de tanques y piezas de repuesto en stock y no puede permitirse el lujo de poner en peligro su propia preparación… Alemania no puede y no hará nada que no esté acordado con sus aliados en la OTAN y la UE. Y es cierto: ninguno de estos países socios ha enviado todavía tanques de batalla de fabricación occidental”.

No obstante -y es una contradicción- el servicio de Rastreo de Apoyo a Ucrania, del Instituto Alemán de Kiel para la Economía Mundial, mencionó una asistencia militar global a Ucrania por 36.000 millones de euros: a lo ya informado de USA hay que agregar

Reino Unido, 4.000 millones de euros;

Polonia, 1.800 millones; y

Alemania, 1.200 millones de euros.

El 15/09, el Parlamento Europeo aprobó la asignación a Ucrania de 5.000 millones de euros de los 9.000 millones que le prometió en la primavera de 2022.

Según el ministro de Finanzas de Ucrania, Serhiy Marchenko, un día antes, el 14/09/2022 se firmó un memorando de entendimiento con los países del G7 y el Club de París para suspender los pagos de la deuda pública hasta finales de 2023: US$ 3.100 millones más. Además, según Marchenko, congelar los pagos de los eurobonos soberanos de Ucrania, que suman alrededor de US$ 20.000 millones, permitirán a Kiev ahorrar US$ 6.000 millones en los próximos 2 años. Y el FMI prepara un paquete de US$ 1.400 millones.

tanque ruso por ucrania.jpg No llegaron los tanques de Alemania, Ucrania transporta tanques rusos capturados para reutilizarlos.

La OTAN

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) precisa el triunfo militar de Ucrania tanto como Vladimir Putin precisa derrotar a Kiev.

En el caso de la OTAN, porque

sufre algunos indicios de desintegración en la medida de que USA ya no es hegemónico (el caso de Turquía , para comenzar, y no es el último) ; y

en la medida de que (el caso de , para comenzar, ; y se encuentra en grave riesgo de ruptura la Unión Europea, consecuencia de la crisis económica que provocó la emergencia energética que provocó USA al disputarle el mercado del gas en Europa a Rusia.

3 preguntas:

¿Cuánto tiempo pueden las 30 democracias de la OTAN, cada una con sus propias preocupaciones internas y presiones económicas, continuar armando y ayudando a Ucrania? ¿Cómo puede la OTAN continuar repeliendo los ciberataques rusos y otras amenazas? A más largo plazo, ¿cómo se prepara la OTAN para el creciente desafío de Beijing?

Ravi Agrawal, editor en jefe de Foreign Policy, se lo preguntó al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien ha encabezado la alianza desde 2014 y antes fue 1er. ministro de Noruega:

Los avances que han logrado los ucranianos en las últimas semanas son extremadamente alentadores porque prueban que Ucrania tiene la capacidad de liberar el territorio ocupado. (...) Por supuesto, estos avances no solo se deben a su propio coraje, sino también al hecho de que los aliados y socios de la OTAN han brindado un apoyo sin precedentes con municiones, armas y diferentes capacidades durante meses. Esto ahora está marcando la diferencia en el campo de batalla todos los días. Al mismo tiempo, debemos darnos cuenta de que la guerra no ha terminado. Rusia todavía controla aproximadamente el 20% del territorio de Ucrania, y Rusia todavía tiene poderes militares sustanciales. Moscú puede movilizar aún más.

Otro fragmento del diálogo:

-Hay una escuela de pensamiento que dice que Putin esencialmente está apostando a que puede esperar a que pase Europa. El invierno será duro, los precios de la gasolina subirán, etc. ¿Qué otras cartas espera que juegue Putin en los próximos meses para recuperar el control de la guerra? ¿Para qué te estás preparando?

-Estamos siguiendo muy de cerca el comportamiento de Rusia, especialmente cuando se trata de aquellos países de Europa que no son miembros de la OTAN pero son socios cercanos, como Georgia, Moldavia y algunos de los países de los Balcanes Occidentales. Al mismo tiempo, creo que también debemos reconocer que con más del 80% de las fuerzas terrestres de Rusia ahora comprometidas con la operación en Ucrania, tienen un alcance limitado para ingresar a otro país. Tenemos que estar preparados para más ciberataques rusos, desinformación y otras formas de intentar socavar la unidad de la OTAN y nuestros socios.

-La OTAN nombró a China como una amenaza estratégica por primera vez este año. ¿Puedes explicar porque? Hay críticos que dirán que esta designación benefició mucho más a Estados Unidos que a los países europeos. ¿Está bien?

-China es un desafío para nuestros valores, nuestra seguridad y nuestros intereses. Pero al mismo tiempo, estamos listos para comprometernos con China en temas de interés común, por ejemplo, el control de armas y el cambio climático. Pero tiene razón en que el hecho de que la OTAN se dirija a China en sus documentos es algo nuevo. No lo hicimos antes, pero eso refleja que el equilibrio global de poder está cambiando. La fortaleza económica y militar de China es importante para toda la alianza, y también para Europa.

Jens Stoltenberg.jpg Jens Stoltenberg y la carrera de la OTAN.

La recontraofensiva

Rusia prepara movimientos para los próximos días. Vladímir Skachko lo fundamentó así: "(...) la contraofensiva de Ucrania parece que simplemente se ha quedado sin fuerza y necesita dopaje de armas (...)".

Él reconoce graves errores de cálculo de las fuerzas de la Federación Rusa, "que ignoraron los datos de su propia inteligencia sobre la concentración de tropas ucranianas".

La clave, según él, fue una planificación estadounidense, con mucha inteligencia satelital "rápida y eficiente", que le permitió a las fuerzas ucranianas atacar en las zonas donde no había tanques, y pudieron avanzar muchísimos kilómetros en zonas donde el Distrito Militar del Norte carecía de reservas suficientes "para reparar rápidamente los agujeros" en su línea de contacto con el enemigo.

Sin embargo, según él, ya hubo una corrección en los errores y por eso no lograron éxito los intentos de perforaciones de Ucrania en:

el norte hasta la región de Lugansk, en el área de Lysichansk;

en el centro a Donetsk;

en el sur a Melitopol o Mariupol con acceso al mar, para cortar la agrupación de fuerzas del Distrito Militar del Norte;

Kherson, para apoderarse del 'bastión de la ocupación de Putin';

la central nuclear de Zaporozhye;

territorio ruso.

Mientras buscaba reagrupar sus fuerzas, Rusia realizó ataques punitivos a la infraestructura de transporte, energía y logística de Ucrania que provocó, por ejemplo, la interrupción del suministro de electricidad y agua en numerosas localidades.

Pero en Samarcanda, el indio Narendra Modi deslizó en un comunicado una solicitud que también hacen a Putin tanto Xi Jinping como Recep Tayyip Erdogan: "Sé que ahora no es el momento para guerras y hemos hablado de ello, en particular, durante nuestras conversaciones telefónicas".

La respuesta de Putin: "Conozco su postura con respecto al conflicto en Ucrania y las preocupaciones que expresa con frecuencia. Haremos todo lo posible para que termine cuanto antes".

¿Qué significa esto desde el punto de vista de Putin? Bueno, ese es el tema clave.

narendra-modi-primer-ministro-india.jpg Narendra Modi le dijo a Vladimir Putin algo parecido a lo que propuso Xi Jinping.

Bonus track

Pero hay otros vientos bélicos en la región.

Alejandro Savko ha denunciado, también en Ukraina, que se produjeron enfrentamientos armados entre Tayikistán y Kirguistán.

"Las escaramuzas caóticas se convirtieron rápidamente en una verdadera batalla con el uso de múltiples sistemas de lanzamiento de cohetes. Este estallido de violencia se produjo inmediatamente después de una fuerte escalada militar entre Armenia y Azerbaiyán, en el contexto de intensos combates en las regiones de Kherson y Kharkov. Y muy cerca, en Tashkent o Samarcanda, ocurría una cumbre internacional representativa de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS), en la que participan el presidente de Tayikistán, Emomali Rahmon; y el presidente de Kirguistán, Sadyr Japarov."

https://twitter.com/descifraguerra/status/1570827880954990592 Debido a los enfrentamientos unos 150.000 ciudadanos de Kirguizistán han sido evacuados de las regiones fronterizas con Tayikistán pic.twitter.com/cGFoeoswCw — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) September 16, 2022

Putin mantuvo una conversación en Tashkent con Emomali Rahmon y Sadyr Japarov, tras lo cual este último se trasladó al lugar de los enfrentamientos.

Pero ya sucedió en la primavera de 2021, con batallas en la frontera. Luego se supo que la escalada tuvo razones domésticas: una disputa sobre el uso compartido de un punto de distribución de agua ubicado entre las aldeas kirguisa y tayika, que terminó en una pelea y luego en un tiroteo.

La frontera estatal entre Tayikistán y Kirguistán tiene casi 1.000 kilómetros, y en la mitad de esa línea no ocurrieron los procedimientos de demarcación necesarios, a pesar de que ambas repúblicas de Asia Central se independizaron hace más de 30 años.

Emomali Rahmon y Sadyr Japarov.JPG De izq. a der.: Emomali Rahmon (Tayikistán) y Sadyr Japarov (Kirguistán).

Alejandro Savko:

"Los residentes locales, ya sean tayikos o kirguises, a menudo no reconocen fronteras estatales en principio. Están acostumbrados a compartir pastos, ríos y abrevaderos, considerándolos patrimonio integral de sus antepasados, y no quieren que un cerco."

"Los tramos en disputa entre los 2 países hoy representan el 30% de la longitud total de la línea fronteriza."

"Un problema es la situación en el enclave tayiko, la aldea de Vorukh, donde ocurrieron diferencias étnicas en 2014, 2019 y 2021: administrativamente es de la región Sughd, de Tayikistán, pero está rodeada de territorios kirguises."

"La República Kirguisa planteó la cuestión del statu-quo de Vorukh, y exigió que Tayikistán demarcara los límites del enclave u ocurriese un trueque por un área de igual tamaño. El presidente tayiko, Emomali Rahmon, declaró que era imposible."

"La población de Vorukh aumenta entre 1,5% y 2,0% al año, repleto de jóvenes desempleados. En los pueblos vecinos de Kirguistán la situación social es similar. La única salida es la migración laboral a Rusia."

"Es el problema de Asia Central: superpoblación y desempleo, y falta de agua para regar pastos y campos."

En otro caso difícil, Tayikistán tiene un enclave (Sarvak) rodeado por territorios de Uzbekistán, que tiene 2 de sus enclaves en el territorio de Kirguistán.

Tanto Rusia como China temen que esas zonas sean territorios de grandes conflictos o alentados por Occidente o por terroristas religiosos.

