2x1: Rusia / Bielorrusia y Rumania / Moldavia

El Tratado sobre el Establecimiento del Estado de la Unión fue formulado por el entonces 1er. ministro Dmitry Medvedev en diciembre de 2018.

europa mapa.jpg Un mapa de Europa para entender de qué se habla.

Las negociaciones

Rusia y Bielorrusia han estado discutiendo la integración política desde 1999.

El programa de 31 hojas de ruta anticipaba una integración profunda en varios sectores de la economía. Los textos de los 'hojas de ruta' nunca han sido publicados, solo se conocen ciertas disposiciones de estos documentos.

En septiembre de 2019, el diario 'Kommersant', citando fuentes de la Casa Blanca, informó que el programa de integración prevé la unificación parcial de los 2 sistemas económicos y la creación de facto de un estado confederado a partir de 2022, con un único Código Tributario y Civil, una regulación estatal general de la economía, una política aduanera común y la creación de un regulador único en materia de energía.

"Disculpe, ¿quién diablos necesita tal alianza?", dijo Lukashenko el 17/11/2019.

El 07/12/2019, Lukashenko y Putin se reunieron en la ciudad turística rusa Sochi, pero no lograron llegar a un acuerdo. Y la reunión del Consejo Supremo de Estado del Estado de la Unión se canceló.

Alexander Lukashenko advirtió que no firmaría las 'hojas de ruta' si Bielorrusia no recibía un precio del gas al nivel de la región de Smolensk y el acceso sin trabas de sus productos al mercado ruso.

Y Putin le había informado que la solución de estos problemas requiere, antes, aumentar la integración.

Meduza:

En abril de 2019, Bloomberg, citando a una fuente cercana al liderazgo ruso, informó que el Kremlin estaba considerando la unificación con Bielorrusia como una de las posibles soluciones al problema de 2024. Según la publicación, al crear un nuevo estado con una nueva Constitución, Vladimir Putin puede eludir la restricción que prohíbe estar en el poder por más de 2 mandatos consecutivos. Esta opinión es compartida por algunos políticos y periodistas rusos. Pero el mismo Putin, durante una línea directa el 20/06/2019, dijo que la cuestión de la unificación de Bielorrusia y Rusia en un solo estado no estaba en la agenda. Alexander Klaskovsky cree que la absorción de Bielorrusia no es un fin en sí mismo para el Kremlin. (...) la tarea principal es atar a Bielorrusia para que no vaya a Occidente incluso después de Lukashenko. En abril de 2019, Bloomberg, citando a una fuente cercana al liderazgo ruso, informó que el Kremlin estaba considerando la unificación con Bielorrusia como una de las posibles soluciones al problema de 2024. Según la publicación, al crear un nuevo estado con una nueva Constitución, Vladimir Putin puede eludir la restricción que prohíbe estar en el poder por más de 2 mandatos consecutivos. Esta opinión es compartida por algunos políticos y periodistas rusos. Pero el mismo Putin, durante una línea directa el 20/06/2019, dijo que la cuestión de la unificación de Bielorrusia y Rusia en un solo estado no estaba en la agenda. Alexander Klaskovsky cree que la absorción de Bielorrusia no es un fin en sí mismo para el Kremlin. (...) la tarea principal es atar a Bielorrusia para que no vaya a Occidente incluso después de Lukashenko.

putin lukashenko.jpg Aleksandr Lukashenko y Vladimir Putin.

Moldavia / Rumania

El otro tema abordado en estos días es la posible fusión entre Moldavia y Rumania.

Moldavia pidió su ingreso a la Unión Europea, y la UE acaba de aceptar la solicitud, junto a la de Ucrania y Georgia. Es un proceso extenso. Turquía, por ejemplo, lo transita hace más de 2 décadas y sin definiciones.

Sin embargo, si Moldavia se fusionara con Rumania, que ya es integrante de la UE, saltaría toda esa burocracia.

Los representantes de los Parlamentos de la República de Moldavia y Rumanía firmaron, el 18/06/2022, una Declaración Conjunta en la que reiteran el "apoyo incondicional" asumido por todas las fuerzas políticas de Rumanía al desarrollo, la consolidación democrática y el rumbo europeo de la República de Moldavia.

"Reiteramos el apoyo incondicional de todas las fuerzas políticas rumanas para el desarrollo, la consolidación democrática y el camino europeo de la República de Moldavia, para el diálogo bilateral y la cooperación, en todos los niveles, entre Rumania y la República de Moldavia. objetivo prioritario acordado de implementar proyectos estratégicos bilaterales, incluyendo interconexiones en los campos de energía, transporte e infraestructura”, dice el documento.

moldavia rumania.jpg Rumania, en naranja, Moldavia, en verde.

La unificación de los esfuerzos representa "la base sólida para el logro del objetivo estratégico prioritario de la conexión firme e irreversible de la República de Moldavia a la Unión Europea", a través del apoyo de Rumanía, según la Declaración Conjunta.

Por ejemplo, en 2022 Rumania conectó su sistema eléctrico con el de Moldavia. Los intercambios comerciales de electricidad con Ucrania/República de Moldavia comenzaron el 30/06/2022. Las interconexiones en ejecución son Ucrania-Rumania, Ucrania-Eslovaquia, Ucrania-Hungría y Moldavia-Rumania.

En menos de 4 meses se concretó la interconexión con Ukrenergo (Transmission y Operador de Sistema de Ucrania) y Moldelectrica (el Operador de Transmisión y Sistema de la República de Moldavia).

Wikipedia también tiene una página con esa posible fusión:

"La unificación de Moldavia y Rumania es un concepto popular en los 2 países que comenzó a fines de la década de 1980, durante las revoluciones de 1989. La revolución rumana de 1989 y la independencia de Moldavia en 1991 contribuyeron aún más al desarrollo de un movimiento para la unificación de los dos países de habla rumana. Aunque históricamente el apoyo rumano a la unificación fue alto, una encuesta de 2022 durante la guerra ruso-ucraniana indicó que sólo el 11% de la población rumana apoya una unión inmediata, mientras que más del 42% piensa que no es el momento."

"Una mayoría en Moldavia continúa oponiéndose. Sin embargo, el apoyo en Moldavia a la reunificación ha aumentado significativamente, con encuestas que preguntan "si se realizara un referéndum el próximo domingo sobre la unificación de la República de Moldavia y Rumania, ¿votaría a favor o en contra de la unificación?" aumentando de 20% a 44% de apoyo de 2015 a 2022. El apoyo para la unificación con Rumania es mucho menor en Transnistria y Gagauzia que en el resto de Moldavia."

--------------------

Más contenido en Urgente24:

La Casa Gucci: El nuevo gran estreno de Amazon Prime Video

Cameron Diaz vuelve a la pantalla chica con Netflix

Islas privadas: Cuánto salen estos destinos paradisíacos

Un lujoso crucero chocó contra un iceberg en Estados Unidos

Nueva low cost ofrece pasajes al exterior a mitad de precio