10/12/1983: Raúl Alfonsín y el día que la democracia volvió a decir "presente"

Alfonsín, que observaba desde el hotel Panamericano cómo la Plaza de Mayo y la Avenida de Mayo se llenaban de gente, comenzó su día con un desayuno ligero. "No recuerdo si tomé un café o un té", comentaría años después. Así arrancaba una jornada que él mismo definiría como la más emocionante de su vida: "Estaba muy emocionado, muy sensible. ¡Los políticos no somos de piedra, tampoco!".