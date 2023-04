El PSUV arremete: Corruptos son quienes perdieron impunidad

https://twitter.com/ArmandoInfo/status/1643995728233250816 Cuando Kristina Antonorsi fue detenida en Venezuela en octubre de 2022 y acusada de cuatro delitos, surgió el nombre de la poco conocida Arco Services C.A. que opera en el estado Monagas prestando servicios a Pdvsa y a sus empresas mixtas



https://t.co/kuoR9XE38U pic.twitter.com/JwW0Ht0gy1 — Armando.Info (@ArmandoInfo) April 6, 2023

https://twitter.com/JoseColinaP/status/1644027438949605396 De los militares relacionados con Tareck El Aissami, es el primero que le meten la lupa. Le quitaron la inmunidad parlamentaria, porque es diputado. Presuntamente tiene arresto domiciliario. Su nombre Antonio Benavides Torres. pic.twitter.com/IKW6zGLcdA — Jose Antonio Colina (@JoseColinaP) April 6, 2023

Un ejemplo: Tarek William Saab, fiscal de Estado, fue a Las Mercedes pero a buscar huellas de los hermanos Roger, Rafael y Maryuri Nataly Perdomo, y sus empresas Constructora HP y Constructora 2PTO, contratistas de Pdvsa y Pdv Puertos.

Rafael Guillermo y Roger Vicente Perdomo Rodríguez y Bernardo Andrés Arosio Hobaica furon detenidos como presuntos responsables del delito de legitimación de capitales, en el caso de corrupción denominado Pdvsa-Cripto.

Una investigación de Armando.info aseguró que los hermanos Perdomo, antes de entrar en el mundo de la construcción, solo aparecían como propietarios de un autolavado ubicado cerca de los barrios obreros del sur de Caracas.

Asociado a los Perdomo se mencionó a Grupo Binian (Albert Elías Israel Sabagh, Eduardo Milgram Azrak, Moisés Israel Serfaty, Alejandro Friedman Guerra y Alan Jacobo Israel Sabagh), y a su financista, Giuseppe Filippo Fallone Alibrandi. Pero todo esto se conocía varios años antes. ¿Qué fue lo que se fracturó?

https://twitter.com/lagranaldea/status/1643942880266919939 "Johana Torres, la 'Reina de las Frutas', como apareció en una valla gigantesca el año 2021, la 'Tusi' para sus íntimos amigos, la mujer que llevaba años utilizando todos los recovecos de la corrupción"



Elizabeth Fuentes | #OpiniónLGAhttps://t.co/dkQbbOSDLB — La Gran Aldea (@lagranaldea) April 6, 2023

Otro ejemplo: la policía secreta de Estado, Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia), arrestó al hacker Juan Almeida.

Esto sí que es inmoral: ¿Recién ahora el gobierno de Nicolás Maduro descubre a Juan Almeida?

No. El statu-quo de Juan Almeida cambió al caer en desgracia su referente, Tareck El Aissami, quien lo utilizó para el hackeo de páginas web y redes sociales de opositores.

Almeida gozaba de impunidad y por eso nunca se ocultó: su cuenta en Twitter @JuanAlmeidaN33 tiene más de 80.000 seguidores, en la que se promociona chavista y experto en Bitcoin y Petro: Pdvsa-Cripto.

Una de las primeras personas en reportar su presunta detención fue el periodista Nelsón Bocaranda, quien escribió en Twitter: "Régimen de Maduro arresta al hacker Juan Almeida, alias «N33», otro peón de Tareck El Aissami quien desde Aragua siendo gobernador TEA tenía patente de corso para la criminalidad cibernética".

Juan Almeida llevaba una década en operaciones clandestinas: ya entre 2012 y 2013 se dijo que él había sido quien difundió audios de Mario Silva, conductor de La Hojilla, criticando a altos funcionarios del chavismo.

Almeida se hacía llamar «N33», un enemigo de las webs de noticias opositoras.

La cuenta en Twitter @zuricht94, gestionada por César Moya, señaló que el martes 04/04, el Sebin allanó la vivienda de Juan Almeida, en la urbanización El Orticeño del estado Aragua, en horas del mediodía.

«(…) el allanamiento se realizó en horas del mediodía (12:00 pm) aproximadamente hasta las 4:30 pm, quedando DETENIDO y trasladado a los calabozos de la sede. Igualmente fue registrada la vivienda de su madre ubicada justo al lado de Almeida».

Bocaranda en Twitter:

"Hace unos años (tratando de descubrir quiénes eran mis fuentes sobre enfermedad de Chavez), desde su nicho en Maracay y con la complicidad del mexicano jefe de seguridad de Movistar, me hackeó mis cuentas telefónicas".

https://twitter.com/nelsonbocaranda/status/1643732157620158465 1/OJO: Hace unos años (tratando de descubrir quiénes eran mis fuentes sobre enfermedad de Chavez) desde su nicho en Maracay y con la complicidad del mexicano jefe de seguridad de Movistar me hackeó mis cuentas telefónicas + — Nelson Bocaranda Sardi. (@nelsonbocaranda) April 5, 2023

La novedad

Es una deconstrucción, no hay duda. La deconstrucción - Martin Heidegger by Jacques Derrida- no es una teoría ni una filosofía. Es una estrategia, un archipiélago de actitudes ante el texto: "La deconstrucción revisa y disuelve el canon en una negación absoluta de significado pero no propone un modelo orgánico alternativo", afirma la página en Wikipedia. Anillo al dedo.

En la rueda de prensa ofrecida el 25/03, el fiscal Saab aseguró que desde su llegada al Ministerio Público en septiembre de 2017 ha investigado 30 tramas de corrupción que afectan a la industria petrolera pero que desde finales de 2022 investigó una trama de corrupción que involucra a Petróleos de Venezuela, Pdvsa, y a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, Sunacrip.

El caso constituiría fue llamado 'Pdvsa-Cripto'.

¿Saab pudo arremeter por independencia de su desempeño o por una indicación o al menos autorización de Nicolás Maduro?

Es evidente que ocurrió una ruptura doméstica en el gobierno del PSUV, relacionada con la necesidad de mantenerse en el poder.

¿Ya estaba decidido cuando Armando.info publicó en noviembre de 2022 que Pdvsa estaba vendiendo petróleo a compañías desconocidas o con curriculum sospechosos?

Entonces Saab explicó:

En este caso, se logró detectar una red de funcionarios que valiéndose de su cargo y sus niveles de autoridad procedieron a ejecutar operaciones petroleras paralelas a Petróleos de Venezuela (…) Esto se hizo a través de la asignación a la Sunacrip y particulares de cargas de crudo en buques por parte de esa empresa estatal, sin ningún tipo de control administrativo ni garantías, incumpliendo con las normativas de contratación requeridas para tal fin. Una vez comercializado este crudo asignado ilegalmente, se incumplió con los pagos correspondientes a Petróleos de Venezuela.

Según el fiscal, la red usó un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el capital obtenido de las ventas por medio de adquisición de criptoactivos, bienes muebles e inmuebles, además de inversiones en el sector inmobiliario.

En la 1ra. lista de detenidos presentada por Tarek William Saab, el 25/03 hubo 10 funcionarios públicos. Por ejemplo, Antonio José Pérez Suárez, exvicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, apuntado como presunto jefe de la red de corrupción.

¿Qué ocurrió entre la designación de Pérez Suárez por la Comisión Peresidencial Alí Rodríguez Araque, en 2020, y su caída en desgracia en marzo 2023?

Algo similar corre para los otros: Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho, exjefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos; y Hugbel Rafael Roa Caruci, exdiputado de la Asamblea Nacional.

Urgente24 ya ha informado semanas atrás acerca de todo este asunto que mezcla petróleo y 'minería digital'.

----------------------

Urgente24 viene siguiendo la trama:

Nº1

Nº2

-----------------------

Y el fiscal Saab elaboró nuevas listas de personas a detener por el delito de traición a la patria, y para los que solicitó privativa de libertad.

https://twitter.com/Carlos58231570/status/1644050741697613825 Tu. Que tu. Nadie más que tu. pic.twitter.com/mCYorxkod9 — Carlos A. Jaramillo R. (@Carlos58231570) April 6, 2023

En medio de la escena, Tareck El Aissami, quien renunció a su cargo como ministro de Petróleo el 20/03, 3 días después del anuncio de las detenciones por parte de la Policía Nacional Contra la Corrupción.

Ese mismo día Maduro aceptó la renuncia y aseguró que El Aissami ratificó su condición de militante revolucionario y que está en la disposición de tener la voluntad de cooperar en todas las investigaciones.

Hasta ahora, el Ministerio Público no ha informado de ningún proceso contra El Aissami ni contra el expresidente de Pdvsa, Asdrúbal Chávez. Tampoco han sido mencionados los demás miembros de la junta directiva de la estatal.

Sin embargo, el 22 /03, Maduro decidió derogar la Comisión Presidencial Alí Rodríguez Araque que era presidida por El Aissami.

Transparencia Venezuela identificó al menos 127 tramas de presunta corrupción o manejo irregular de recursos públicos en Pdvsa o en alguna de sus filiales, que comprometieron más de US$ 42.000.000.000 del patrimonio público venezolano.

Pero la estructura de corrupción se empezó a montar desde 1999. La diferencia es que en 2023 hay que preparar la campaña proselitista 2024, y la situación luce complicada.

Ya que estamos con la corrupción, sería bueno ir por más:

https://twitter.com/zuricht94/status/1644383809175945241 Francisco Torrealba actual Ministro del Trabajo, ha recorrido muchos cargos dentro del chavismo, entre ellos el de Presidente del IFE (Instituto de Ferrocarriles del Estado) en el año 2013, donde dejó sembrados sus tentáculos. En noviembre del año 2022, ya siendo Alcalde del… pic.twitter.com/C49qfllGOG — Cesar Moya (@zuricht94) April 7, 2023

-------------------------

Más contenido en Urgente 24

La paliza a Sergio Berni llega a Japón y enloquece las redes

Javier Milei desmiente a la ANSES e iniciará demanda

Omar De Marchi es un zarpazo de Milei en el G5

Tierra por votos: Polo Obrero lanza piquetazo nacional

Barbie da el batacazo: Nuevo trailer y sorpresa con Dua Lipa