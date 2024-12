Willy Wonka no lo creerá pero el chocolate puede morir en breve

¿Será chocolate o no será chocolate? ¿Es la sustitución del chocolate por otro producto? 3 semanas atrás, Mondelez International, fabricante de Oreo, participó en una ronda de financiación inicial de US$ 4,5 millones para Celleste Bio, empresa emergente de cacao basado en células; y la empresa británica de ingredientes alimentarios Tate & Lyle se asoció con BioHarvest Sciences para desarrollar edulcorantes a partir de moléculas sintéticas derivadas de vegetales: interesante informe de Susannah Savage en Financial Times.