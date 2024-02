Volatilidad extrema: Bitcoin de US$ 57.000 a US$ 64.000

Volatilidad es la palabra que mejor define lo que pasó con bitcoin (BTC) hoy, miércoles 28/2, entre las 9:00 y las 16:00 hora argentina. En el inicio del día, activo digital se encontraba a US$ 57.000, pasó a US$ 64.000 y, en cuestión de minutos, se desplomó rápidamente hasta los actuales US$ 61.130.