El dólar blue, MEP y CCL profundizan la tendencia bajista

Por otro lado, el BCRA sigue acumulando reservas de manera significativa. Ayer adquirió otros US$ 142 millones, sumando un total de US$ 2.395 millones en febrero. Desde el 13 de diciembre, el saldo comprador asciende a la considerable cifra de US$ 8.530 millones.

El dólar según PPI

Para Portfolio Personal Inversiones (PPI), la caída del CCL (apreciación del peso) se basa más en flujos que en fundamentos.

Con una brecha para los exportadores en niveles relativamente bajos (22,7%), la caída de los precios internacionales de los commodities, un alto costo de apalancamiento y un dólar exportador que ya se ha depreciado más de un 32% en términos reales desde la devaluación y que seguirá apreciándose, existen incentivos para no demorar la liquidación, lo que provoca que la oferta privada fluya. Con una brecha para los exportadores en niveles relativamente bajos (22,7%), la caída de los precios internacionales de los commodities, un alto costo de apalancamiento y un dólar exportador que ya se ha depreciado más de un 32% en términos reales desde la devaluación y que seguirá apreciándose, existen incentivos para no demorar la liquidación, lo que provoca que la oferta privada fluya.

Es importante recordar que el blend 80/20% obliga a los exportadores a liquidar el 20% a través del CCL, lo que proporciona una oferta extraordinaria a este mercado y establece un techo para la cotización.

No es trivial que el CCL haya iniciado su marcada tendencia a la baja cuando la liquidación de los exportadores comenzó a acelerarse.

Precisamente, la media móvil de 10 días de la oferta privada estimada en CCL aumentó de US$ 45 millones a principios de febrero a US$ 69 millones ayer, alcanzando un pico de US$ 71 millones en la gestión Milei este lunes. Mientras la liquidación de los exportadores siga fluyendo, consideramos que los flujos pueden prevalecer sobre los fundamentos, determinando la dirección del principal dólar financiero.

