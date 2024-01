Resultados decepcionantes

En cuanto a los resultados de Tesla para el cuarto trimestre de 2023, la compañía obtuvo beneficios netos de US$ 14.997 millones, un aumento del 19,4% en comparación con 2022. Aunque logró un crecimiento del 35% en la producción de vehículos el año pasado, los resultados del último trimestre no cumplieron con las expectativas de Wall Street. Los ingresos totales fueron de US$ 25.170 millones, ligeramente por debajo de los US$ 25.870 millones esperados, y el beneficio por acción ajustado fue de 0,71 dólares en lugar de los 0,73 dólares previstos.