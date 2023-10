Tesla contra USA y automotrices por normas de combustible eficiente

El American Automotive Policy Council, una entidad que representa a los 3 fabricantes de automóviles de Detroit, pidió por separado a la NHTSA que reduzca a la mitad su propuesta de aumentar la eficiencia de combustible en un 2% anual para las camionetas, argumentando que la propuesta:

El grupo señaló que el 83% de los vehículos fabricados por Ford, GM y la matriz de Chrysler, Stellantis, son camionetas.

La NHTSA respondió diciendo que su normativa "se enfoca en ahorrar dinero a los estadounidenses en las estaciones de servicio y en fortalecer la independencia energética de los Estados Unidos" y estimó que los beneficios combinados de la propuesta superarían los costos en más de US$ 18.000 millones.

La Alianza para la Innovación Automotriz indicó el mes pasado que los fabricantes de automóviles enfrentarían multas que superarían los US$ 14.000 millones por incumplimiento entre 2027 y 2032.

Toyota señaló el martes que estas multas son "evidencia de que no existe la tecnología suficiente para cumplir con los estándares propuestos y que dichos estándares se han fijado por encima del máximo posible". Los fabricantes de automóviles estadounidenses advirtieron por separado que estas multas le costarían a GM US$ 6.500 millones, a Stellantis US$ 3.100 millones y a Ford US$ 1.000 millones, citando las proyecciones de la NHTSA.

Los fabricantes de automóviles también manifestaron preocupación ante la propuesta del Departamento de Energía de modificar de manera significativa cómo se calcula la calificación de eficiencia de combustible equivalente al petróleo para los vehículos eléctricos en el programa CAFE de la NHTSA, afirmando que esto "devaluaría la eficiencia de combustible de los vehículos eléctricos en un 72%".

