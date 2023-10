Joe Biden en Israel por Gaza el miércoles 18/10

La información oficial informa que Joe Biden viaja a Israel para ratificar el apoyo de USA a Israel contra el grupo terrorista Hamas. Pero resultaría torpe quedarse en lo formal y no abordar lo que no se dice: luego de la giras de Jake Sullivan y Antony Blinken por Medio Oriente, se identificó el consenso entre Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Egipto -que son los que aliados posibles de USA- de exigir que Israel no castigue a todos los habitantes de Gaza tal como si fuesen de Hamas. La irracionalidad de Benjamin Netanyahu para ocultar su propio fracaso no lograría ni su indemnidad ni acabar con Hamas pero puede arrastrar a Irán al conflicto y luego nadie sabe hasta dónde podría escalar todo. Por si faltara algo, esta guerra está distrayendo a la OTAN de la otra guerra, en Ucrania.