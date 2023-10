Biden advierte a Israel del 'error' de su ocupación de Gaza

De hecho, el asesor de Seguridad Nacional de Casa Blanca Jake Sullivan, declaró hace días que no pueden descartar “que Irán decida involucrarse directamente de alguna manera” y que se van a preparar “para cualquier eventualidad”.

Como si esto fuera poco, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Nasser Kanaani, dijo este lunes (16/10) que para su gobierno Estados Unidos ya estaría involucrado en el conflicto – tras el envío de dos portaviones y cazas de combate al Mediterráneo– y que por tanto deben rendir cuentas.

Es más, este lunes (16/10) Irán amenazó abiertamente con una “expansión de los frentes de guerra” si los bombardeos en Gaza no cesan, así lo advirtió su ministro de Asuntos Exteriores Hossein Amirabdollahian, en una entrevista con Al Jazeera.

Amirabdollahian declaró ello durante su visita del fin de semana a Qatar (país con quien Arabia Saudita -aliado de USA- rompió relaciones por supuestamente ser patrocinador del terrorismo islámico) para reunirse con funcionarios y con el jefe del buró político del Hamas, Ismail Haniyeh.

image.png

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han llevado este lunes otra tanda de ataques aéreos en Gaza contra docenas de cuarteles operativos del Hamas, túneles donde guardaban municiones y contra un lanzador de mortero, según última información. Entre los cuarteles destruidos está el del comandante asesinado Ali Qadi en un bombardeo israelí en Nukhba.

Este lunes también el gobierno israelita evacuó los kibutz en la frontera con Líbano tras el aumento de la tensión con Hezbolah, facción extremista chiita que también lanzó misiles junto a Hamas. La fuerza aérea judía bombardeó los pueblos de Dhayra, donde alcanzaron un puesto del Ejército libanés, y Alma al Shaab.

Según el portavoz de las FDI, el general Daniel Hagari, en su conferencia de prensa de este lunes, Irán habría ordenado a la Hezbollah intensificar sus ataques con misiles -en simultáneo con Hamas- desde el domingo pasado.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdw_espanol%2Fstatus%2F1713824978880127324&partner=&hide_thread=false Israel y Gaza hacen recuento de víctimas



El Gobierno israelí eleva la cifra de asesinados por Hamás a 1.400. Los secuestrados serían más de 120 personas.



Según las autoridades de Gaza, los bombardeos de Israel han matado allí a casi 2.700 personas y herido a más de 9.600 - lis pic.twitter.com/EDVOF7BLt8 — DW Español (@dw_espanol) October 16, 2023

Por su parte, el presidente ruso Vladímir Putin, dialogó por teléfono con su homólogo sirio, Bachar el Asad, “las formas de detener los ataques israelíes” contra la franja de Gaza, según Damasco.

A su vez, los seis países árabes de la alianza política y económica del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) se reunirán de carácter urgente este martes en Omán para analizar “las graves violaciones sionistas” en Gaza, según lo anunció un comunicado oficial del bloque.

Gaza bajo asedio

El Ministerio del Interior de Gaza declaró que los servicios de agua no se han reanudado como asegura Israel."Los residentes beben agua insalubre, lo que plantea una grave crisis sanitaria que amenaza la vida de los ciudadanos", expresó el portavoz Eyad al-Bozom.

También afirmó que el Estado judío -luego del bloqueo- no proporcionó agua potable a ninguna de las cinco gobernaciones dentro del enclave palestino.

El gobierno de Egipto está aguardando la reapertura del cruce fronterizo con Gaza, Rafah, lo que depende de la decisión de Israel y la ONU, con convoys de ayuda humanitaria estacionados. Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, pidió la apertura y en este momento viaja a la región el responsable de asuntos humanitarios de la ONU.

image.png Una vista de camiones de ONG egipcias que transportan ayuda humanitaria a los palestinos, mientras esperan un acuerdo sobre el cruce fronterizo de Rafah para ingresar a Gaza, en la ciudad de Al-Arish en la península egipcia del Sinaí

El Ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Sameh Shoukry, sostiene que el cruce Rafah cerrado, del lado palestino está inoperable dado los bombardeos israelitas.

Al respecto, el premier judío Benjamín Netanyahu aseguró que “actualmente no hay tregua ni ayuda humanitaria en Gaza a cambio de sacar a los extranjeros".

Así, en 360 kilómetros de la Franja estarían encerrados 2 millones y medio de personas, entre los que se encuentran terroristas, pero también personas inocentes y los mismos rehenes secuestrados en Israel.

image.png GAZA: Enorme cráter tras el ataque aéreo israelí contra Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

Según la última cifra oficial, hay 4.000 heridos tras la incursión terrorista, 1.300 asesinados y 199 rehenes que están dentro de la Franja de Gaza. Los médicos israelíes del Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas piden ayuda humanitaria en Gaza por los secuestrados, muchos de los cuales padecen enfermedades y necesitan de sus medicamentos.

En la Franja de Gaza la cifra de fallecidos asciende a más de 1.900 y 7.700 los heridos

image.png

Hamas, Hezbollah y la yihad islámica, involucrados en la masacre de Israel, estarían respaldados por países del Golfo 'pesos pesados' que quieren instaurar un califato y por otras potencias con intereses geopolíticos.

image.png

Desde el fin de semana que Israel está desplegando ataques aéreos en la Franja de Gaza como contraofensiva por la masacre terrorista ‘sorpresiva’ que deslegitimó la lucha palestina por la tierra.

Con ‘mano de hierro’, el premier judío Benjamín Netanyahu despliega a sus tropas en Gaza para erradicar al terrorismo perverso de Hamás: hay que neutralizar focos y células terroristas más allá de enclave, porque amenaza la estabilidad del Estado judío y la región. Por ello este jueves Israel bombardeó dos aeropuertos de Siria, escondite del grupo extremista islámico ISIS.

Una fuente militar de alto rango de Siria confirma que ráfagas de misiles alcanzaron al aeropuerto de Damasco y el de Alepo. “La agresión israelí golpeó los aeropuertos de Damasco y Aleppo”, informó la televisión estatal, que aseveró que se “dañaron las pistas de aterrizaje de los dos aeropuertos que quedaron fuera de servicio”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmavica81%2Fstatus%2F1712481571356451323%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1712481571356451323%7Ctwgr%5Ee1fb77e685bc34b56e29842feb3e49c3976cc07d%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmundo%2Fisrael-bombardeo-siria-isis-hezbollahlibano-chechenosputin-gaza-n561982&partner=&hide_thread=false La fuerza aérea de Israel bombardeó los aeropuertos de Damasco y Alepo en Siria.



El día anterior Siria bombardeó el territorio fronterizo de los israelíes. pic.twitter.com/J7KXobsBFU — Mavica (@mavica81) October 12, 2023

Esta nueva inestabilidad en Medio Oriente no sólo la activó el ataque de Hamás del fin de semana, sino también lo hicieron los disparos de misiles a Granjas Chebaa del grupo chiita Hezbollah -que opera en Líbano- en solidaridad con los el grupo palestino.

A su vez, el llamamiento a “una guerra Santa” por parte de la Yihad Islámica (Cisjordania y Gaza) tras el ataque —para instaurar un gran califato musulmán— y la evidencia de que en las masacres a las kibutz transfronterizas estuvieron involucrados otros grupos terroristas, materializó los bombardeos israelitas al sur del Líbano y en Siria.

image.png

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), el teniente coronel Jonathan Conricus, comunicó luego que las tropas judías con refuerzos están presentes a lo largo de la frontera con el Líbano ante una potencialidad de un nuevo ataque terrorista como el de Hamas.

El rey de Jordania Abdalá II, se pronunció al respecto de la escalada de violencia y dijo este martes que la región no puede alcanzar una verdadera estabilidad sino se declara a Palestina como estado, con Jerusalén este como capital.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fchuna_cesar%2Fstatus%2F1712312290869969182%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1712312290869969182%7Ctwgr%5Ee1fb77e685bc34b56e29842feb3e49c3976cc07d%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmundo%2Fisrael-bombardeo-siria-isis-hezbollahlibano-chechenosputin-gaza-n561982&partner=&hide_thread=false #URGENTE| GUERRA ISRAEL-GAZA: Según el Rey de Jordania, la región no puede alcanzar una verdadera seguridad y paz a menos que se establezca un Estado palestino, con Jerusalén Este como su capital. #Isarael #Hamas #Gaza #IsraelPalestineConflict #Palestine pic.twitter.com/jlupALswPo — A Chuña! (@chuna_cesar) October 12, 2023

El presidente de Rusia Vladimir Putin, por su parte, le echó la culpa a Estados Unidos, y pidió también “un Estado palestino soberano con Jerusalén Oriental como capital” tal como su par chino Xi Jinping que además reclamó por la paz.

image.png

El líder del Kremlin además solicitó a ambos bandos que excluyan del conflicto a los niños y mujeres, como él intentó llevarlo a cabo en Ucrania cuando 'expropió' a chicos Ucranianos hacia su Federación, decisión que le causó una denuncia por crimenes de lesahumanidad en La Haya:

Un aliado de Putin, el líder checheno Ramzan Kardyro, instó en estos días a "todos los musulmanes del mundo" a formar una coalición para detener 'la guerra' y aseguró que está dispuesto a dirigirse Gaza con sus tropas para garantizar la paz.

Antes del mundial 2022, siete países musulmanes del Golfo (Arabia Saudita, Egipto, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Yemen y Libia) cortaron relaciones diplomáticas con Qatar porque lo acusaban de financiar directamente al terrorismo islámico. La monarquía saudita junto a éstos incluso prohibió el acceso de ese país a su espacio aéreo y marítimo para "proteger la seguridad nacional contra los peligros del terrorismo y el extremismo".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAlertaMundial2%2Fstatus%2F1711478335350378665%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1711478335350378665%7Ctwgr%5Ee1fb77e685bc34b56e29842feb3e49c3976cc07d%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmundo%2Fisrael-bombardeo-siria-isis-hezbollahlibano-chechenosputin-gaza-n561982&partner=&hide_thread=false | LO ÚLTIMO: El líder checheno Ramzan Kadyrov apoya a Palestina y propuso crear una coalición y enviar combatientes chechenos como fuerzas de paz para restablecer el orden:



"Hago un llamamiento a los líderes de los países musulmanes: creen una coalición y llamen a… pic.twitter.com/0rk22bCe1g — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) October 9, 2023

Del otro lado, otro bloque de paises árabes han sido acusados de 'pro terrorismo': Líbano, Siria e Irán. Hace un tiempo, el expresidente del primero Michaul Aoun (quien renunció en el 2022) abiertamente lanzó que su ejército no es "suficientemente fuerte como para combatir a Israel" y por ello precisan "la necesidad de la existencia de Hamás".

Con respecto a Siria, tal como reveló U24, el mandatario Bashar Al Assad necesitaba recaudar fondos ante los bloqueos de USA y para financiar su guerra interna, por lo que habría empezado a traficar captagón (droga análoga al fentanilo) junto con la milicia aliada libanesa Hezbollah, según lo especula Bloomberg. Asimismo, el mandatario sirio y aliado de Putin reinició en el 2022 sus relaciones con Hamás, condonándolos de haber apoyado la agitación social para derrocarlo, y hace un mes visitó China para plasmar una "asociación estratégica".

Ahora bien, esta nueva masacre del terrorismo de Hamas, iniciada el fin de semana y concatenada con la violencia como 'poder' enquistada en Medio Oriente, no sólo se escindiría de la cuestión territorial que reclama Palestina -desde la creación del novato Estado Judío en el 48-, sino que quiebra la posible normalización de las relaciones bilaterales entre Arabia Saudita e Israel -que off the record ya estaban en diálogo-.

Otra hipótesis salpicó a la figura de Vladimir Putin, quien cual ‘ajedrecista’, podría haber cooperado en el ataque de Hamas del fin de semana al ser aliado de Teherán (y de grupos armados del Medio Oriente como el ISIS), porque quiere ganar la contienda en Ucrania y contra la OTAN al crear un nuevo foco de conflicto que requiera 'fondos'.

Dicho de otro modo, como Estados Unidos es el principal proveedor de armamento y dinero para la supervivencia del frente ucraniano, con esta emboscada terrorista el gobierno de Biden debe ir al recate económico de Israel, por lo que el financiamiento a Ucrania quedaría en suspenso y como efecto domino perecería Kiev ante la armada rusa, como esbozó Urgente 24.

Por otro lado, detrás del Hamás estaría Irán que contribuye desde hace una década a financiar el frente terrorista armado con proyectiles no guiados Fajr-3 y Fajr-5, drones de largo alcance Ababil-2 y espías Yasir que pueden permanecer hasta 24 horas de vuelo a 6.000 metros, como lo acreditan los videos en el canal de telegram del grupo yihadista.

“¡Agradecemos a Irán por proporcionarnos armas, dinero y otros equipos! ¡Nos dieron misiles para destruir a Israel!", declaró en estos días el portavoz de Hamas, Abu Obaidah y entonces se corroboraron los rumores.

