Templeton huyó del FDT y JXC, pero vino el CEO de JP Morgan

"En este sentido, hubo una visita la semana pasada, que curiosamente pasó inadvertida. Es la visita de Jamie Dimon. Es probablemente el banquero más importante del planeta. Chairman de JP Morgan, el banco de inversión más importante del mundo. Estuvo en Buenos Aires. Un dato interesante: no vio a ningún funcionario oficial. No lo invitaron o no le interesó. Estuvo almorzando con un par de empresarios de primer nivel en Buenos Aires. Quiso encontrarse con más empresarios, sobre todo del sector tecnológico, y para encontrarlos tuvo que viajar a Punta del Este. Y allí sí hubo una reunión con varios empresarios argentinos. Y se produjo un intercambio interesantísimo porque Dimon les dijo: “¿Qué hacen ustedes acá?”, y le respondieron: “Estamos acá porque no nos dejan estar allá, por las reglas que son fluctuantes, una carga impositiva que no soportamos, falta de seguridad jurídica”. Dimon no se dejó convencer y contestó: “Esas mismas cosas me pasan a mí en Estados Unidos, ¿o se creen que me la hacen fácil? Pero hay que estar ahí, peleando”. Es un mensaje inesperado del principal banquero del mundo a un sector importante del empresariado argentino. Pasó entonces la visita de Dimon con dos rarezas: no vio a nadie del poder oficial, del Estado, pero también le costó en Buenos Aires encontrar gente del poder económico".