Suben los bonos y, ¿lo de Sergio Massa es un hecho?

Timerman cerró: "Hay que terminar en Argentina con esto de que los ministros de Economía sean economistas".

¿El desembarco de Sergio Massa es un hecho?

El ida y vuelta del diario Clarín la confirmación se Massa a Economía, deslizan desde el gobierno, tuvo que ver con cierto intento de emprolijar la crisis política y los anuncios, esperando primero a que arribe la ministra Silvina Batakis a la Argentina.

De acuerdo a la periodista de Perfil, Rosario Ayerdi, "mientras Silvina Batakis se presentaba en Washington como la nueva ministra de Economía y aseguraba contar con el respaldo completo del Frente de Todos, a ocho mil kilómetros de distancia ya tenían otros planes. Alberto Fernández había finalmente aceptado los cambios, pero les había dicho a sus socios que debía esperar el regreso de la funcionaria. Sus aliados creyeron que era una nueva maniobra para estirar los tiempos y apuraron su decisión, a tal punto que las formas quedaron en el olvido y el nombre de Sergio Massa para hacerse cargo del área económica se conoció cuando la funcionaria estaba embarcando para regresar al país.

¿Por qué ahora y no a principios de julio cuando renunció Martín Guzmán? En aquel entonces, el Presidente y la vicepresidenta no hablaban. Al retomar el diálogo, Cristina Kirchner asegura que Alberto Fernández no puso el nombre de Sergio Massa en la discusión de sucesores y después de mencionar a Emmanuel Álvarez Agis (rechazado por CFK), presentó el de Silvina Batakis, figura que la titular del Senado avaló. La urgencia era tener un nuevo ministro de Economía y la charla después de largos meses sin hablar había llegado hasta ahí".

Más contenido de Urgente24

Se desnuda en OnlyFans para comprar al club O'Higgins

Marcelo Tinelli en alerta por impactante bajón en El Trece

Y allí va otro más: Riquelme echó a un jugador de Boca

El que está liquidado es el BCRA (y preparan contrarrelato)

JetSmart: Impresionantes ofertas y pasajes desde $4.700