Suben las tasas de interés de los plazos fijos en dólares: Cuánto ganás con cada banco

Otros bancos todavía se muestran reacios a subir sus tasas en la misma proporción. Por ejemplo:

Banco Ciudad : 0,50% anual

: 0,50% anual Banco Provincia : 0,30% anual

: 0,30% anual Banco Patagonia : 0,20% anual

: 0,20% anual Santander: 0,05% anual

El objetivo: Canalizar dólares hacia el crédito

Más allá de la competencia por captar depósitos, los bancos persiguen un objetivo claro, expandir el crédito en dólares. La disponibilidad de divisas es vista como una oportunidad para revitalizar sectores clave de la economía, especialmente aquellos ligados a la exportación.

Según la Fundación Capital, el ratio actual de crédito en dólares respecto a los depósitos en la misma moneda ronda apenas el 50%, a pesar del crecimiento que se registró en los últimos 18 meses. Parte del desafío reside en revertir una histórica desconfianza de los argentinos hacia el sistema financiero local.

plazo fijo en dólares.jpg

Datos del INDEC estiman que los ahorristas tienen entre US$ 213.000 y US$ 246.000 millones fuera del circuito bancario. Esta cifra representa un enorme potencial de recursos que, con los incentivos adecuados, podría volver al sistema.

Advertencias y desafíos regulatorios

Pese al optimismo de algunos sectores, especialistas advierten sobre los riesgos de una expansión desmedida del crédito en dólares. Los analistas de la Fundación Capital señalaron que las regulaciones macroprudenciales vigentes fueron clave para evitar crisis bancarias en el pasado, y que deben mantenerse en cualquier escenario futuro.

Por su parte, desde GMA Capital remarcaron que la Argentina exhibe uno de los niveles de crédito más bajos de la región, en términos del Producto Interno Bruto (PIB), con menos del 20%. La historia reciente, marcada por desequilibrios macroeconómicos, inflación elevada y sucesivos defaults, explica gran parte de esta situación.

No obstante, algunos actores del mercado financiero consideran que si las nuevas políticas del Gobierno logran fomentar la "remonetización en dólares" de la economía, se podría habilitar un cambio normativo que amplíe el crédito en moneda extranjera a sectores que hoy no califican por no generar divisas.

