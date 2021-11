S&P 500: un pronostico sombrío por riesgos de estanflación

S&P 500.jpg S&P 500 - Goldman Sachs prevé una caída en el índice del 25% para fines de 2022 de continuar las presiones inflacionarias.

El grupo bancario estadounidense advierte que para el año 2022, de continuar las presiones inflacionarias en Estados Unidos, se podría caer en un escenario de estanflación, en que no sólo la economía no crezca mientras persisten los niveles inflacionarios actuales, sino que también se contraigan las valoraciones bursátiles de las 500 compañías más importantes de Estados Unidos, que son medidas a través del índice de Standard and Poors' 500, y pronostican una posible caída hacia fines de 2022 hasta un piso de 3.500 puntos.