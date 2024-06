SMATA estima que la actividad automotriz ya cayó 27% en el año

Por otro lado, Pignanelli también opinó sobre cómo influirá la Ley Bases en la actividad económica: "Lo que puede haber es un ingreso de capitales para minería, petróleo y campo. En la cadena de valor, si no hay valor agregado y se van los productos primarios, no va a contemplar el trabajo. No veo que vaya a derramar en trabajo".

Plantas con actividad paralizada

Entre las plantas que pararon la producción o tomaron medidas de reducción de actividad están la de Santa Isabel, en Córdoba, donde se producen vehículos para Renault y Nissan. Desde hace 10 días se había comunicado al personal el cese de actividad. En este caso, la medida está relacionada con la adecuación de la producción al actual nivel de demanda.

Además, aunque desde Renault explicaron que aún no está confirmado, la automotriz analiza también la reducción de 8 a 6 horas para los dos turnos de producción a partir de julio. Por estar en el mismo establecimiento, la baja horaria también afectaría a Nissan, en este caso para el único turno en el que produce.

Por su parte, Toyota, el principal fabricante del país, tampoco fabricará vehículos toda la semana. Decidió parar la línea de producción también el martes y miércoles. Esos días no trabajados se compensarán con el sistema de "horas crédito".

Fiat también suspende la producción toda la semana. En ese caso, se debería a problemas con la llegada de piezas desde Brasil (todavía con coletazos por las inundaciones). Específicamente, se trataría de la caja de dirección. En Córdoba habría una gran cantidad de unidades del Cronos sin terminar por este problema. En Brasil, se repetiría una situación similar en miles de unidades de un modelo que comparte esta pieza.

General Motors, en Santa Fe, también suspende la actividad toda la semana. Esta terminal viene de un ajuste de personal y está acomodando la producción a la demanda actual.

El último caso es el de la división Van de Mercedes-Benz en Virrey del Pino, en el conurbano bonaerense. El motivo sería, supuestamente, reforma en la planta de pintura.

En tanto, Volkswagen, Ford y la planta de Stellantis en El Palomar, donde se producen modelos de Peugeot y Citroën, trabajarán normalmente.

