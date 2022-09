Sergio Massa ante la Gran Oportunidad por desastre global

¿Cómo impactará esto en la economía argentina?

¿Cuáles serán las consecuencias en la ejecución del plan contingente pactado con el FMI?

¿Alguien lo está planificando o es que la Argentina se mantendrá enfocada en la estupidez de la Grieta y otras tilinguerías?

¿Acaso alguien puede estar pensando en aislar más a la Argentina del mundo, tal como hicieron Néstor y CFK, porque decían que así el impacto de una crisis sería menor? (Estupideces del arrabal porque no es cierto que la Argentina zafó de la gran crisis global 2008. Los Kirchner hasta tuvieron que robarle el dinero a los ciudadanos que ahorraban en el sistema previsional por capitalización individual).

El bono público estadounidense a 10 años, que es el estándar, viene cayendo y ahora cayó más, a causa de que un nuevo aumento de la tasa de interés preferencial que fija el Comité que dirige la Reserva Federal, confirma que se elige la recesión ya mismo para frenar la inflación. Sólo sociedades suicidas se despreocupan por la inflación. En el caso de la Argentina, no es una casualidad: los políticos 'de la Casta' utilizan la inflación para financiar al Estado con el dinero de los asalariados y jubilados, a quienes ofrecen espejitos de colores. La Argentina es el país donde un sindicalista (Hugo Moyano) dijo en 2010: "Hay un poco de inflación, es cierto, pero eso no está tan mal". Lo dijo porque era aliado de los Kirchner, que no podían bajar la inflación. Moyano legitimaba la destrucción de la moneda con la que pagan los salarios de sus afiliados, y ninguno de ellos dijo que él era o un inmoral o un estúpido. En el 1er. Mundo no opinan igual.