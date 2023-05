Sergio Massa: "Día histórico" en la política energética argentina

"Esta obra debió haberse iniciado allá por el 2018 y desgraciadamente hubo una pésima idea de suspenderla que en términos de divisas a la Argentina le costó casi 8.000 millones de dólares de reservas", lanzó luego, en una crítica al gobierno de Mauricio Macri.

Según explicó el ministro de Economía, "esta es una iniciativa que tiene fuente de financiamiento en una norma impulsada desde el Congreso, el Aporte Solidario; gran parte de lo que aportaron aquellos que desde lo que se llamó el aporte a las grandes fortunas, pagaron, financió esta obra que mejora nuestra competitividad industrial, que mejora el volumen de abastecimiento en hogares y que nos da la oportunidad de dejar de importar un recurso que la Argentina tiene en su subsuelo".

"La semana que viene, a partir de un acuerdo de financiamiento al que obviamente avanzamos con la CAF, con el Banco de Desarrollo Latinoamericano, estamos llamando a licitación por lo que se denomina el Reversal del Norte, que es ni más ni menos que el gas de Vaca Muerta pueda abastecer a la industria de Salta, de Tucumán, de Catamarca. También, que pueda empezar a ser abastecedor de todo el desarrollo del sector minero y nos permita dejar de depender de importaciones de gas en el norte argentino y avanzar, obviamente, en abastecimiento de gas, 6 veces más barato de lo que lo estamos pagando hoy", anunció Massa.

Y prosiguió: "Esta es una obra que se licita la semana que viene desde ENARSA, que aspiramos a tenerla terminada para junio del 2024 y que nos va a ahorrar aproximadamente otros 2.000 millones de dólares de importaciones de energía, pero además va a bajar el costo de generación eléctrica y de generación industrial en el norte argentino. Nos va a dar además la oportunidad de poder empezar a pensar en exportar al norte de Chile, al centro de Brasil y obviamente a Bolivia en la medida que lo necesite, gas de Vaca Muerta".

"Ese desafío es enorme, nos da la oportunidad de poder pensar en la soberanía energética argentina, pero además en una Argentina exportadora del gas con el cambio que representa eso para el Producto Bruto Interno argentino, pero también con el cambio que representa eso para lo que son las constantes presiones a las que muchas veces se ven sometidas por demanda de dólares nuestras reservas", celebró.

No solamente sirve en materia energética, no solamente garantiza gas para nuestro desarrollo industrial y para el abastecimiento del centro y del norte argentino, sino que además posibilita pensar en una Argentina exportadora de energía, que es fundamental para nosotros. No solamente sirve en materia energética, no solamente garantiza gas para nuestro desarrollo industrial y para el abastecimiento del centro y del norte argentino, sino que además posibilita pensar en una Argentina exportadora de energía, que es fundamental para nosotros.

"Avancemos con la última soldadura que es el hito histórico, que de alguna manera nos pone en marcha de cara a que el 20 de junio, tal y como nos comprometimos el día que pusimos en marcha la licitación, tengamos con todas las pruebas hidráulicas el gasoducto funcionando", anunció.

"Argentina necesita mucho más de esto. Vamos por La Carlota Tío Pujio, vamos por el segundo tramo del gasoducto y vamos a defender el gas como energía de transición porque somos país acreedor ambiental", finalizó su discurso Sergio Massa.

Por su parte, Alberto Fernández dio un breve discurso en el que destacó que "muchos, cuando lanzamos el proyecto, dijeron que era una locura construirlo en este tiempo".

"Hoy estamos ganando en soberanía energética", dijo el jefe de Estado

"En tiempo récord"

Según se informó oficialmente, este paso fundamental de la obra, planificada y ejecutada por Energía Argentina, se alcanza "en tiempo récord", tan sólo 178 días después de la primera soldadura en línea regular que se llevó a cabo el 16 de noviembre de 2022 en la localidad bonaerense de Salliqueló, mientras que la primera soldadura automática se realizó el 13 de enero de este año en Doblas, La Pampa, utilizando por primera vez en nuestro país esta tecnología de punta a nivel mundial, con la que se logró el récord de 510 soldaduras en un solo día.

Luego de completar las pruebas hidráulicas y las instalaciones de superficie, con sus respectivas válvulas, el 20 de junio el gasoducto se pondrá en funcionamiento, permitiendo un ahorro anual de 4.200 millones de dólares por año en sustitución de importaciones de combustibles.

Las tareas se iniciaron tras la firma de contratos en agosto de 2022, cuando comenzaron los trabajos de movimiento de suelos, traslado de equipamiento y apertura de pista, que es el “camino” por donde se coloca el gasoducto.

De esta manera, desde el comienzo de las soldaduras de los caños, se avanzó con un promedio de 5 km diarios contando los tres frentes de obra. Así fue como se tendieron más de 47.700 caños de 12 metros de largo y de 36 pulgadas de diámetro, en los 573 kilómetros de extensión del GPNK entre Tratayén y Salliqueló, atravesando las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires.

Para el tendido de la Etapa 1 del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, se utilizaron aproximadamente 300.000 toneladas de cañerías, el equivalente a 4.285 Obeliscos porteños.

