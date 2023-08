Rusia tal como la Argentina: Carrera hacia el dólar

Los tontos y los retontos

Inicialmente, el regulador no planificaba intervenir en la dinámica del mercado de divisas. La presidenta del Banco de Rusia, Elvira Nabiullina, calificó el tipo de cambio flotante como una bendición que ayuda a la economía a "absorber más fácilmente los choques externos". El enfoque es correcto. Pero la política no acompaña a la tecnócrata. El precio del dólar provoca nervios entre los referentes rusos que son tan ridículos que creen que pueden librar una guerra por tiempo indefinido sin que tenga consecuencias en la economía diaria.

Elvira Nabiúllina.jpg Elvira Nabiullina, presidenta del Banco Central de Rusia.

En agosto, la fragilidad del rublo se aceleró y el Banco Central fue presionado por los legisladores y el Ejecutivo (Vladímir Putin), aún cuando el Banco Central sigue siendo una institución independiente para la Constitución.

Elvira Nabiullina elevó el martes 15/08 la tasa del 8,5% al 12%, 24 horas después de que la moneda cayera frente al dólar estadounidense, superando la barrera de 100 por primera vez desde los primeros días posteriores a la invasión rusa a Ucrania.

Si bien entró en recesión en 2022, la economía rusa pudo soportar la ola récord de sanciones occidentales gracias a los ingresos inesperados del petróleo y el gas, el fuerte estímulo del gobierno y la rápida capacidad del país para desviar el comercio de Europa a Asia.

No obstante, Rusia está atrapada entre una inflación en rápido aumento y un gobierno que necesita pedir prestado y gastar para mantener el esfuerzo de guerra en Ucrania. También enfrenta el creciente impacto de las sanciones y una drástica escasez de mano de obra.

La estabilidad macroeconómica de Rusia está “ahora en una posición más vulnerable que en cualquier momento desde las primeras etapas de la guerra”, dijo Liam Peach, economista senior de mercados emergentes de Capital Economics.

Las importaciones en rápido aumento y las exportaciones más lentas este año, junto con las salidas de capital y la incertidumbre política tras el motín abortado de Wagner PMC en junio, provocan desinterés en el rublo.

De pronto, la sociedad en su conjunto, y los agentes económicos en particular, comprenden que la guerra y el aislamiento de Rusia se prolongarán durante años. Tal escenario prevé la economía de Rusia inmovilizada por una huella militar ampliada y sanciones occidentales a largo plazo. De pronto, la sociedad en su conjunto, y los agentes económicos en particular, comprenden que la guerra y el aislamiento de Rusia se prolongarán durante años. Tal escenario prevé la economía de Rusia inmovilizada por una huella militar ampliada y sanciones occidentales a largo plazo.

Para la economía de Rusia, una guerra más larga significa una mayor inflación, ya que el gobierno gasta más en armas y necesita medidas sociales para aplacar a la población doméstico. Un rublo más débil encarece las importaciones, y también es más inflación.

“La caída del rublo refleja el desequilibrio fundamental en la economía rusa debido a la guerra”, dijo Alexandra Prokopenko, ex funcionaria del Banco Central ruso que ahora es académica no residente en el Carnegie Russia Eurasia Center, con sede en Berlín (Alemania). “La tasa de interés no puede cambiar la tendencia”.

----------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Carlos Rodríguez se pregunta cuándo es "la explosión"

Dólar lunes 14 de agosto: Ocurrió lo menos pensado

Demasiado caro para JxC la venganza de Macri sobre Larreta

La desgracia de C5N, líder en rating: "Caras de c..."

El Encargado 2: Guillermo Francella ya tiene fecha de estreno