Ridícula izquierda española cree en Precios Justos

https://twitter.com/ionebelarra/status/1655181970173833219 Juan Roig con un 25% de cuota de mercado está al frente del oligopolio alimentario de nuestro país.



Vamos a bajar los precios con una cadena pública de supermercados llamada Precios Justos.#IntervenciónParaTransformar pic.twitter.com/X17jAuz6zt — Ione Belarra (@ionebelarra) May 7, 2023

Podemos quiere una red de supermercados propiedad del Estado que venda más barato, ofrezca mejores salarios a sus trabajadores y mejore los precios a pagar a pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos locales. Sorprende que el PSOE tenga de socios a quienes todavía creen en los Reyes Magos.

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, habló en el acto de Unidas (que integra Podemos),'Sectores Estratégicos para Transformar', en Extremadura: "Están especulando con los alimentos, algo que no se puede permitir. Podemos va a defender que necesitamos más soberanía, que necesitamos una empresa pública en cada sector estratégico".

Es evidente que en la izquierda no hay memoria de lo que ocurrió en Venezuela cuando esta idea la implementó Hugo Chávez Frías, quien fue cofinancista de Podemos. Fue un fracaso pero Podemos no se enteró. Es evidente que en la izquierda no hay memoria de lo que ocurrió en Venezuela cuando esta idea la implementó Hugo Chávez Frías, quien fue cofinancista de Podemos. Fue un fracaso pero Podemos no se enteró.

---------------------------

Más contenido de Urgente24

El truco fácil para reducir glucosa en sangre, según estudio

Poderoso compuesto de esta fruta ayuda a controlar el peso

Así es la dieta japonesa que ayuda a frenar el hígado graso

¿Por qué es difícil adelgazar en la menopausia y qué hacer?

¿No sabes si tu hijo sufre acoso escolar? Aquí las señales