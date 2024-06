Revés libertario: Dólar blue para arriba pese a la venta que hizo el BCRA

La mentira libertaria quedó expuesta: Ley Bases en el Senado, inflación mínima y aprobación del FMI no convencen a nadie: del jueves 13/06 al viernes 14/06 el mercado reaccionó a la base, con el dólar blue rebotando $ 35 (+2,81%) un viernes, cuando muchos operadores se toman el día. Y esto sucedió pese a que el BCRA vendió US$ 121 millones, terminando con un resultado neto de baja de US$ 107 millones del stock. En cuanto al 'roll over' del swap con China, que intentó presentarse como un éxito argentino luego de todo lo feo, sucio y malo que se habló de Xi Jinping, el mercado lo lee como un fracaso. Y todavía falta el viaje de Javier Milei a Beijing, 'escupidera' en mano.