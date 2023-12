Retenciones: Suba en varios sectores, pero arde Minería

Un empresario que conoce al sector a nivel nacional afirmó, al sitio especializado 'EconoJournal', que "el gobierno prometió en campaña no subir impuestos y ahora está subiéndolos. Para el sector es un gran problema que suban las retenciones. El primer impacto va a ser una gran desconfianza en los inversores mineros". Y agregó:

La suba de las retenciones a las exportaciones va a afectar muy negativamente a las inversiones en curso y las que están por venir. Es un atraso muy grande del desarrollo de las inversiones mineras. El inversor que vive en el exterior está viendo estos temas y sabe que genera desconfianza La suba de las retenciones a las exportaciones va a afectar muy negativamente a las inversiones en curso y las que están por venir. Es un atraso muy grande del desarrollo de las inversiones mineras. El inversor que vive en el exterior está viendo estos temas y sabe que genera desconfianza

En tanto, un directivo extranjero de una minera que opera en el país subrayó que "con retenciones al 15% ningún proyecto puede funcionar. Si esta medida es a mediano y largo plazo, no va a haber proyectos mineros que se lleven a cabo porque económicamente no resisten".

"Entendemos que sería una medida transitoria para luego reducir los derechos de exportación. Pero medidas a corto plazo como estas causan mucha incertidumbre a largo plazo. No ayuda a atraer inversiones porque es una mala señal. Con medidas así, por qué un inversor traería dólares a la Argentina y no lo haría en otro país", preguntó el directivo.

Un ejecutivo de una compañía minera que también prefirió no dar su nombre explicó que "no se trata de analizar sólo las retenciones, que entendemos que son transitorias. En cierta manera hay una compensación (trade off) con el aumento del dólar oficial. Con todas las medidas que dieron (suba de impuesto PAIS entre otras medidas), nos va a quedar un dólar de 760 pesos. Es decir, nosotros estamos exportando con un dólar a 500 pesos".

image.png En el sector, afirman que con esta "suba de las retenciones quedamos afuera del mapa".

"Desde el punto de vista económico, el impacto de las retenciones a 15% no es mayor porque (devaluación mediante) con la exportación ahora vamos a recibir más pesos que con 8% de retenciones como venimos teniendo hasta este momento. Ahora, si lo miramos desde la estabilidad fiscal y de señal al inversor, la suba de las retenciones es algo malo. Lo ideal sería que fuese una medida transitoria y que se vaya reduciendo el porcentaje de las retenciones", añadió.

De todos modos, el mismo ejecutivo advirtió que "si se confirma el nuevo porcentaje de retenciones el impacto es tremendo para los futuros proyectos porque directamente con 15% de derechos de exportación los números no dan, ni siquiera con un tipo de cambio oficial a 1.000 pesos".

Fuera del mapa

Otra fuente del sector privado de una provincia minera explicó que "si aumentan las retenciones habría una suba de 55% a 62% de tributación total de las ventas de la minería. Es decir, de cada 100 pesos el sector pagaría 62 al fisco". Y agregó:

Esto hace inviable a todos los proyectos mineros. No te da margen para planificar nada que comience a producir antes de 2027. Lo único que se salvaría es el litio por los precios Esto hace inviable a todos los proyectos mineros. No te da margen para planificar nada que comience a producir antes de 2027. Lo único que se salvaría es el litio por los precios

"Todos los proyectos mineros a construir y los que se están construyendo no son factibles con esta tributación total. Con la suba de las retenciones quedamos afuera del mapa", concluyó.

Por otra parte, un consultor minero explicó al mencionado sitio que "la suba de retenciones es completamente algo negativo, pero pega sobre todo en los proyectos que todavía se tienen que poner en marcha, que están en fase de prefactibilidad o que quieran comenzar la construcción o la comenzaron hace poco, como por ejemplo los de cobre. No se puede pensar en ningún plan de desarrollo minero con 15% de retenciones".

Por último, un abogado especializado en minería remarcó que "esta suba de los derechos de exportación afecta la confianza del inversor, pero su legalidad va a depender de la pauta temporal de aplicación. Si tiene que ver con un período de tiempo que coincide con las facultades de emergencia económica del Poder Ejecutivo el impacto podría ser menor. Impacto negativo va a haber, la pregunta es cuál será la magnitud".

Otras noticias de Urgente24

Sturzenegger defiende el DNU: "La emergencia es la necesidad de marcar un cambio"

Derogación de la Ley de Alquileres: Cuál queda vigente y los cambios

Israel/Hamas: Negociaciones difíciles para una 2da tregua

DNU: 10 días de Javier Milei y ya 1er. cacerolazo

Paraná aumentó el boleto de colectivo en medio de un paro