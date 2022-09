Por su parte, el Ether la cripto de la red Ethereum sigue en su espiral descendente y cae más de un 6% en las últimas 24 horas. "The Merge", proceso donde el activo digital paso del consenso Proof of Work al Proof of Stake, el pasado jueves 15 de septiembre, pareciera no haber cubrido las expectativas del mercado, quienes reaccionan desprendiéndose del activo digital creado por Vitálik Buterin. Y es que, en las últimas 2 semanas, este activo digital ya perdió cerca de un 15%.