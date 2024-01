Panorama del BCRA, sus reservas y el acuerdo con el FMI

image.png

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcbuteler%2Fstatus%2F1746930743954014300&partner=&hide_thread=false Los pasivos remunerados al 11/4 se encuentran en $27.56 billones, en el último mes subieron 21%.

No bajaron, simplemente cambió la composición pasando de leliqs a 28 días a pases a 1 día. pic.twitter.com/QWSCJp5Bgj — Christian Buteler (@cbuteler) January 15, 2024

Perspectivas para 2024

Se anticipa que las reservas internacionales tendrán una evolución ligeramente positiva en 2024 (+ US$ 1.800 millones), a pesar de que las netas seguirán siendo negativas durante todo el año. La mejora en la balanza comercial, impulsada por una cosecha que se recupera de la sequía del año pasado, será clave. Se proyecta un sustancial superávit comercial de bienes de US$ 26.500 millones en 2024 (comparado con un déficit de US$ 7.819 millones en 2023). A pesar de este superávit, la continuidad del dólar para exportadores limitará el flujo de dólares en el balance cambiario.

Por otro lado, se espera un flujo negativo de dólares en otras partidas durante el año. Los pagos de deuda privada se proyectan en US$ 9.000 millones en 2024, ligeramente por encima de 2023. También se anticipa una salida de US$ 2.000 millones por formación de activos externos. Los pagos netos al FMI por US$ 828 millones y pagos de deuda soberana a privados por US$ 4.357 millones contribuirán a este flujo negativo. Por otro lado, se espera un flujo negativo de dólares en otras partidas durante el año. Los pagos de deuda privada se proyectan en US$ 9.000 millones en 2024, ligeramente por encima de 2023. También se anticipa una salida de US$ 2.000 millones por formación de activos externos. Los pagos netos al FMI por US$ 828 millones y pagos de deuda soberana a privados por US$ 4.357 millones contribuirán a este flujo negativo.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fguspaqui%2Fstatus%2F1746975057170075655&partner=&hide_thread=false En la primera quincena de enero el Central totalizó compras por unos US$ 1.517 millones — Gustavo P Quintana (@guspaqui) January 15, 2024

image.png

Más contenido en Urgente24

Fuerte amenaza a estatales para desactivar el paro del 24/01

Pullaro sigue recibiendo amenazas pero no frena con su lucha

Evita esta bebida o tendrás más riesgo de cáncer de colon

Es la inflación, Javier Milei: Arde la opinión pública