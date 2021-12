Ómicron: Nueva ola de pánico en los mercados

Por otra parte, el mercado de futuros de Estados Unidos, se encuentra en estos momentos operando en territorio negativo, pues el senador demócrata Joe Manchin, ha anunciado que no acompañará el proyecto de infraestructura del presidente Joe Biden. Las razones por las cuales decidió no apoyar el proyecto, el cual corre riesgo de no ser aprobado, es por la preocupación que le genera su aprobación y los posibles efectos en la crisis inflacionaria que atraviesa en estos momentos Estados Unidos, además, cuestiona cómo se han calculado los costos de inversión para el gasto público al que apunta, el cual asciende a un monto de 2 billones de dólares.