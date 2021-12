Martín Guzmán se adelantó a los mercados: ¿Alcanzará?

Con respecto a los datos inflacionarios presentados, el ministro Martín Guzmán cuestionó a todos aquellos que trataron el pronostico inflacionario como "un dibujo", diciendo que es una falta de respeto para el equipo técnico que ha realizado el proyecto de ley. Aunque, reconoció, con respecto a la meta inflacionaria para el año 2022, que "los objetivos pueden ser ambiciosos, por supuesto", agregando, "pueden ser ambiciosos por la importancia que tienen, como era el objetivo que se trazó al 15 de septiembre de 2021 para el año 2022. Es cierto, por otra parte, que han pasado tres meses desde que enviamos el proyecto de ley hasta que se trató. Esto es una cuestión del poder legislativo, pero no es que se puede presentar otro proyecto de ley de presupuesto. Lleva meses". Pero al ser consultado por Tuny Kollman si hoy diría que habrá un 33% de inflación, como objetivo, para el año 2022, el ministro Martín Guzmán simplemente respondió "Pasaron 3 meses, hay parámetros que es evidente que son diferentes hoy", y además, agregó que "mantendríamos el objetivo de reducción inflacionaria, pero además hay que tener en cuenta un factor de persistencia que hay que buscar atacar. Ahí es donde es tan importante, como un elemento más de una política antinflacionaria integral, poder acordar con el sector privado un esquema de precios cuidados que formen como un ancla más para la formación de expectativas para poder ir venciendo la persistencia en el proceso inflacionario y que eso nos ayude a bajar más fuertemente la inflación", insistiendo en que hay factores multicausales para el fenómenos inflacionario en Argentina, y dejando entrever que no apuntan a bajar la monetización del déficit fiscal a través de la emisión monetaria, sino a fijar precios para controlar la suba generalizada de precios.

Con respecto al déficit fiscal, el ministro Martín Guzmán dio a entender que no se piensa en una reducción del gasto por parte del sector público, sino que se paunta a que "el déficit del sector público vaya bajando, pero sobre la base de la recuperación de la economía, que eso es virtuoso, porque genera un crecimiento de los recursos fiscales como está ocurriendo en este momento. Que sigan creciendo las exportaciones, que eso está ocurriendo y no es casualidad, no es solamente porque creciendo los precios internacionales. En Argentina hoy crecen los volúmenes exportados, en prácticamente todos los sectores. Y eso tiene que ver con las políticas productivas, con el rol del estado para mejorar la infraestructura y que haya más productividad, con una política tributaria de readecuación de los derechos de exportación que ha favorecido a ciertos sectores de nuestra economía".

Finalmente, el ministro Martín Guzmán, concluido el debate sobre el presupuesto, reconoció que "es tan grande la deuda que se tomo con el FMI, que es imposible resolver en un solo paso los problemas que ese endeudamiento conlleva. No es que el acuerdo va a resolver todos los problemas, que nadie piense eso, porque está lejos de ser así. Lo que nos va a permitir el acuerdo es tener, por un tiempo, mejores condiciones entendiendo que después hay que ir dando otros pasos, porque a partir del año 2026, la carga de vencimientos de deuda dólares que va a tener la Argentina va a ser muy alta, y vamos a tener que, en los próximos años, seguir trabajando para mejorar las condiciones de la Argentina". Además, el ministro agregó con respecto a los plazos de pago que se tratarán "ahora se está negociando un programa que tiene un plazo de 10 años, y buscamos construir una realidad mejor. En las negociaciones hemos pedido, que exista la posibilidad de que si eventualmente tenemos la tercera línea de crédito, que haya una parte que pueda emigrar hacia una tercera línea para que se mejoren los plazos en los cuales Argentina pueda pagar", agregando, "un acuerdo con el FMI tiene consecuencias que van más allá que el periodo de un gobierno de turno, afecta a generaciones. Y, además, implica un relacionamiento de toda la Argentina con el resto del mundo, por eso es muy importante que haya un involucramiento de todas las fuerzas políticas, del sector privado, de los representantes de los trabajadores, del sector académico, de todos los factores de poder de nuestra Argentina, apoyando un proceso que nos permita como estado-nación poder fortalecernos".