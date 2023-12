Milei y una alarma para los ahorristas: ¿Va a cumplir?

Como referencia: Los que recibieron bonos par en el 2005, que eran los que se tenían que hacer cargo de la quita. Para el ahorrista minorista hoy tiene menos que lo que tenía en el 2005, porque el bono par se lo refinanciaron y está más barato todavía. O sea, nunca recuperó un peso.

Pero entonces, ¿Quiénes son los ganadores? Los bancos. Siempre.

Hoy se compara a Milei con Guillermo Nielsen y Guillermo Nilsen fue lo peor que le pasó al ahorrista. Él fue quien se metió en la Asociación de ahorristas y les dijo "Ustedes nunca van a recuperar nada, acepten lo que le estamos dando o nunca van a recuperar". Y es verdad, el que aceptó no recuperó nada, pero el que hizo juicio (el que no hizo lo que Guillermo dijo) recuperó todo.

Y Javier en ese momento él mismo se jactaba. Ahora ya no lo cuenta tanto, pero él mismo se jactaba de que participó en la composición y la estructura del cupón del PBI con Nilsen y Nilsen fue el que lo ponía los medios. Esto mismo lo contó Alejandro Fantino en su momento.

"La idea de poner a los mismos jugadores en este momento, ya sea con un Prat Gay, con una postura determinada, o con un Milei que aboga por cumplir los contratos y respetar lo acordado, tiene una lectura diferente para nosotros (los abogados)."

En el pasado, Milei elogiaba a Nilsen por acciones que ahora critica, especialmente en relación con perjudicar a los ahorristas. Sin embargo, actualmente ha cambiado su postura. Cuando surgieron las primeras sentencias y embargos, Nilsen comenzó a abogar por el cumplimiento de las obligaciones, especialmente destacando la importancia de cumplir con el cupón del PBI. Aunque su enfoque para cumplir siempre ha sido una especie de artimaña, una estrategia para evadir las decisiones de la Corte.

Javier, al igual que Nilsen, está adoptando una postura similar. Él sostiene que es crucial cumplir por dos razones:

Ya no pueden recurrir a la emisión monetaria para resolver los problemas. Tampoco puede aumentar los impuestos.

Todo lo que dice Pablo Giancaterino, en este sentido, está respaldado por Diego Giacomini, el que supuestamente ideó el plan motosierra. Como no pueden usar ninguna de esas herramientas que son una obviedad, ni endeudarse en el exterior, ni emitir, ni subir los impuestos.

Entonces tienen que volver a la palabra, al "voy a cumplir". Entonces tienen que volver a la palabra, al "voy a cumplir".

El problema de inconsistencia que está teniendo Javier Milei y enciende una alerta amarilla dentro de su discurso de "voy a cumplir" están sus declaraciones en el tema de jubilaciones ("la caja está fundida") y tomadores de crédito UVA ("tomó un riesgo, ahora que se arregle").

Entonces el "voy a cumplir", cuando él dice que a la ganancia de los bonos de la deuda hay que ponerle un CAP. Es un voy a cumplir, pero con una quita como a mí si me da la gana. Entonces el "voy a cumplir", cuando él dice que a la ganancia de los bonos de la deuda hay que ponerle un CAP. Es un voy a cumplir, pero con una quita como a mí si me da la gana.

Entonces este boom financiero de que va a andar todo bien y que se va a cumplir todo (por lo menos en materia de bonos), hay que tomarlo con pinzas.

El futuro gobierno claramente le quiere pedir la plata al ahorrista y la única forma es a través de un blanqueo. He escuchado teorías, sobre todo la de Giacomini, que es interesantísimo porque él dice que es el que ideó este plan de que es un canje, un blanqueo donde te pagan por entrar al blanqueo. Me parece más que razonable en estas épocas, pero para eso tenés que dar seguridad jurídica.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FGiacoDiego%2Fstatus%2F1726957476581695497&partner=&hide_thread=false Escúchame @JMilei el blanqueo para intentar convertir el Motosierra en shock expansivo podría ser así: a todo quién blanquea, el Estado Nacional le da un “VALE” por el 30% de lo blanqueado aplicable a pago de impuestos NO coparticipables (Retenciones y COMEX, etc.). Se crea un https://t.co/MbPFl33CAM — Diego Giacomini (@GiacoDiego) November 21, 2023

Ahora, si comparo esto con el 2001, hay similitudes en materia de deuda. Ahora, si comparo esto con el 2001, hay similitudes en materia de deuda.

Para solucionar esto, va a ser necesario que en la ley de reforma del Estado, que van a llevar el 10/12, haya, materia de deuda, una modificación de la Ley de Administración Financiera -que es la permite hacer negociaciones-.

Por eso, todo esto de que el mercado está para arriba porque está Javier, es medio ficticio. El mercado hoy lo están moviendo los argentinos, todavía no vienen las fichas del exterior.

Esto no te lo digo yo, llamás a cualquier operador del mercado y te dicen que la ficha grande de bonos argentinos no entra. Esto no te lo digo yo, llamás a cualquier operador del mercado y te dicen que la ficha grande de bonos argentinos no entra.

Por eso, la estrategia de Milei para conseguir capital está en pedírselo al privado y, para pedírselo, tienen que, por lo menos, prometerle que van a cumplir.

Ahora la palabra dura hasta el 10 de diciembre, cuando llegue el 10 de diciembre y en el proyecto de ley no se incluya la modificación de la Ley de Administración Financiera. Se acabó la palabra.

Básicamente, porque lo que están diciendo es que le van a poner un CAP a la deuda y el que gana es él compró, sí, el que compró a US$30, el que compró a US$20 o a US$33. El que viene del 2005 con el bono reestructurado no va a ganar. Básicamente, porque lo que están diciendo es que le van a poner un CAP a la deuda y el que gana es él compró, sí, el que compró a US$30, el que compró a US$20 o a US$33. El que viene del 2005 con el bono reestructurado no va a ganar.

Ahí sí le van a poner un CAP y le van a hacer una quita más.

Por esto, hay que tener cautela con este ímpetu de que bien, vamos todos para adelante. El 10 de diciembre se define todo.

Más contenido de Urgente24

Milei empuja a Macri al fade out

FACA rechaza la designación de Barra por "antecedentes vinculados al nazismo"

Espionaje: Piden indagatoria de 'Conu' Rodríguez y 3 agentes de la AFI

Para tener en cuenta: Martín Menem