Merval para atrás (-9% en dólares), ADRs y bonos sin piso a la vista

image.png

La caída generalizada refleja un repliegue de capitales tras semanas de señales mixtas sobre el rumbo fiscal y monetario, justo cuando el mercado local intenta reconstruir credibilidad tras la colocación del BONTE 2030. La caída generalizada refleja un repliegue de capitales tras semanas de señales mixtas sobre el rumbo fiscal y monetario, justo cuando el mercado local intenta reconstruir credibilidad tras la colocación del BONTE 2030.

Bonos en dólares

En renta fija, los bonos soberanos en dólares también cerraron con bajas. El GD35D perdió un 0,5%, el AL30D cayó un 0,3% y el GD46D retrocedió 0,6%. La curva en pesos mostró algo más de estabilidad, con subas moderadas en los títulos soberanos en pesos ajustados por CER y tasa fija.

Aun así, la debilidad del mercado secundario pone en jaque la sostenibilidad de nuevas emisiones como el reciente BONTE 2030, el bono en pesos a tasa fija orientado a inversores extranjeros.

image.png

El BONTE 2030

Pese al desplome tal como destacan desde iProfesional, el Gobierno celebró la reciente colocación del BONTE 2030 (TY30P), un bono en pesos a tasa fija que logró captar US$ 1.000 millones de no residentes, sobre un total de ofertas que superaron los US$ 1.600 millones.

Desde Invertir Online, explicaron que la operación constituye un “primer paso clave” en la reactivación del financiamiento local sin emitir ni presionar el tipo de cambio. Desde Invertir Online, explicaron que la operación constituye un “primer paso clave” en la reactivación del financiamiento local sin emitir ni presionar el tipo de cambio.

El bono paga intereses semestrales y tiene una opción de rescate anticipado en mayo de 2027. La TNA del 29,5% fue considerada razonable, incluso superior a lo que marcan los modelos teóricos por inflación esperada y riesgo país, lo que sugiere una remuneración atractiva para quienes buscan cobertura cambiaria sin salir del mercado local.

Desde la sociedad de bolsa estiman que, si el bono comienza a rendir como sus comparables (por ejemplo el BONCAP), su precio podría alcanzar entre $105 y $109, con una TIR estimada de 25% anual. En términos de cobertura en dólares, señalan que la renta implícita frente al techo de la banda cambiaria ronda el 6% anual.

El desafío

Los analistas advierten que la performance del BONTE 2030 en el mercado secundario será clave para consolidar un mercado en pesos más profundo y estable. Si bien la colocación fue exitosa en lo inmediato, el gran interrogante es si podrá sostenerse en el tiempo en un contexto de alta volatilidad, desarme de posiciones en acciones y presión cambiaria latente.

La señal oficial fue clara: hay disposición a convalidar tasas reales positivas para evitar el regreso de la emisión monetaria.

No obstante, sin una señal de mayor estabilidad política y macroeconómica, los flujos de capital podrían mantenerse cautelosos. No obstante, sin una señal de mayor estabilidad política y macroeconómica, los flujos de capital podrían mantenerse cautelosos.

Otras noticias en Urgente24

Vuelos suspendidos: Un aeropuerto cierra y se prepara para recibir a los F-16

Franco Colapinto recibió la peor noticia en medio de la Fórmula 1: "Afecta mucho"

Repudio en Chile por ayuda en Copa América 2015 y "trampa" a Brasil y Argentina

Licencia de conducir profesionales y una eficiencia que existe solo en boca de Sturzenegger