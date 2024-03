Melodía para el mercado: Rodrigo Valdés (FMI) respaldó a Javier Milei

valdez.JPG Rodrigo Valdés.

Buenos Aires, 2024

Rodrigo Valdés, encargado de supervisar el acuerdo del Gobierno argentino con ese organismo internacional de crédito, inauguró el Foro 'La cooperación para un mundo sostenible', que organiza la International Economic Forum of the Americas (IEFA), en el hotel Four Season de Ciudad de Buenos Aires. Él sostuvo que “las nuevas autoridades están implementando de forma decisiva un plan de estabilización para restaurar las variables económicas”.