Pese a Javier Milei, los capitales siguen su éxodo: Ahora HSBC

¿Le anticipó Gabriel Martino a Javier Milei o Nicolás Posse o Luis Caputo el futuro del HSBC en la Argentina? ¿Lo compra él con sus fondos amigos o lo suyo es sólo 'carry trade', y se lo queda Banco Galicia? En cualquier caso, Hongkong and Shanghai Banking Corporation concreta su éxodo. El ex Prudential, Mark Edward Tucker, no tiene a la Argentina en su bitácora. Martino fue directivo del HSBC pero es más conocido como amigo de Mauricio Macri, colaborador de Horacio Rodríguez Larreta, luego habitante del grupo de Patricia Bullrich y finalmente paracaidista en lo de Milei.