Medicamentos: Le ganan a la inflación, pero advierten por atrasos

Hace más de 1 mes que rige el acuerdo de precios con los laboratorios pero muchos precios siguen aumentando. El acuerdo de precios para medicamentos se mantuvo hasta el 31 de marzo.

El acuerdo, que se había alcanzado en aquel momento entre la industria farmacéutica, la Secretaría de Comercio y el Ministerio de Salud de la Nación y que se mantuvo hasta el 31 de marzo, establecía que los medicamentos podrían aumentar hasta un 1% por debajo de la inflación de cada mes.

Actualmente, con el acuerdo vencido, las empresas fijaron otro esquema. El análisis que realizó Ceprofar de distintos grupos mostró alzas en los medicamentos más recetados para enfermedades crónicas, antibióticos, analgésicos, anticonceptivos, medicamentos de uso pediátrico, entre otros y también en los medicamentos de venta libre.

En el caso de los medicamentos más usados el incremento promedio había sido en abril del 16,7%. Esto es, unos 8 puntos arriba: 16,7% contra 8,4%. El recorte en este caso es por los productos que más se venden, no por todos los medicamentos.

En mayo, apunta, el avance de esa categoría fue del 11,2% y, aunque todavía no se conoce el dato oficial de inflación, probablemente esté por debajo de ese número.

"Los laboratorios aumentan los medicamentos más usados y quizás aumentan menos los que no se usan tanto. En los acuerdos no hay una discriminación, que sería necesaria, entre los medicamentos básicos indispensables, no hay una especie de ‘Precios Justos’ para un listado de productos, sino que se intenta regular a las 14.000 especialidades medicinales y eso es muy amplio y no está resultando efectivo", apuntó Rubén Sajem, director del Ceprofar.

Los laboratorios farmacéuticos

Mientras los laboratorios farmacéuticos buscan "recuperar margen" en esta situación. Desde la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) señalan que "el sector ha experimentado un deterioro significativo de sus márgenes debido a que los costos siguen la tendencia general de la inflación, a diferencia de sus ingresos".

En sintonía, advierten que, si la inflación continúa en cifras cercanas a los dos dígitos, será inevitable acelerar la recuperación del atraso en los precios. También destacaron las dificultades que enfrentan para sostener la cadena del sector salud debido a los persistentes atrasos en los pagos y las enormes pérdidas financieras que esto implica.

Además, los laboratorios reportan dificultades para el abastecimiento de suministros e insumos debido a la demora en la aprobación de permisos de importación y a las dificultades para conseguir fletes Además, los laboratorios reportan dificultades para el abastecimiento de suministros e insumos debido a la demora en la aprobación de permisos de importación y a las dificultades para conseguir fletes

Juan José Marconi, director ejecutivo de Cooperala (Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos), señala que el sector no solo se comprometió a aumentar sus precios por debajo de la inflación durante los primeros meses del año sino que también generó un programa de "pacientes cuidados" con descuentos para la población sin cobertura. Y apunta que eso llevó a la brecha entre los precios acordados y la inflación al 16,6%.

Hasta 137%, en 2022

Cabe recordar que con picos de 137%, los medicamentos de venta libre fueron los grandes protagonistas de la suba de más de tres dígitos que registraron los remedios durante el año pasado. Lo reveló a principios de año un informe del Ceprofar, que destacaba además "la fuertes diferencias de precio que existen entre las distintas marcas".

BOREAL-SALUD-Medicamentos-scaled.webp Los medicamentos de venta libre fueron los grandes protagonistas de la suba de más de tres dígitos que registraron los remedios durante el año pasado.

Según dicho informe anual del Ceprofar, "con grandes variaciones de precios entre las distintas marcas, los medicamentos terminaron aumentando un 0,6% por encima de la inflación general durante 2022".

El relevamiento mostró que algunos remedios aumentaron muy por encima de ese valor, observándose una gran dispersión en los precios. "Los que más aumentaron son los de venta libre, que están fuera de los acuerdos impulsados por el Gobierno, con picos de hasta el 137% en medicamentos muy usados", señalaba el comunicado de la entidad profesional.

Medidos los precios de los medicamentos al finalizar 2022, los aumentos fueron en promedio general del 95,4% durante el año, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INdEC se ubicó en 94,8% para todo 2022.

Según el relevamiento, considerados los distintos grupos farmacoterapéuticos, los medicamentos de venta libre aumentaron 100,3%, los recetados más usados el 93,6%, los más recetados a través de obras sociales y prepagas un 93,1%, los de uso pediátrico un 96,6% y los anticonceptivos un 93,6%.

"Fuera del acuerdo, e impulsando los precios hacia arriba, están los medicamentos de venta libre, que aumentaron un 100,3% mientras que el índice de inflación general durante 2022 fue del 94,8%", indicaba el trabajo.

