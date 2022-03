Massa le ganó a Macri la revancha de Gualeguaychú

No hay 2do. tiempo posible para Macri porque con su militancia permanente en la grieta y no en el consenso, demostró que no aprendió mucho y, para colmo, fue derrotado. Es cierto que él quedó muy cerca de Javier Milei y José Luis Espert pero ninguno de ellos lo acepta como aliado. También es cierto que todos quedaron muy cerca de Nicolás del Caño y Miryam Bregman. Y también de Máximo Kirchner, aún cuando esto último Massa, condescendiente, pretenda omitirlo a causa de la alianza que dice mantener con los K para que no estalle el Frente de Todos, que es su máxima expectativa.

Cómo sigue la historia

Todos saben que con el FMI no se garantiza lo que importa: el crecimiento, la baja de impuestos, la potencia productiva, la inversión directa, el riesgo empresarial, la creación de trabajo genuino, la mejora de la calidad de vida, la recompensa del esfuerzo.

Para colmo hay indicadores muy graves por delante. El Índice de Equilibrio Fiscal del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano registró en enero un retroceso de 14% respecto del nivel que había registrado en igual mes de 2021. La desmejora refleja el deterioro en las cuentas públicas a lo largo del 2do. semestre del año pasado. En particular, los subsidios energéticos para la asistencia a CAMMESA, así como los mayores pagos del programa Plan Gas (explicación del economista Víctor Beker, jefee del CENE).

Pero hay algo más: las prestaciones de la seguridad social registraron un incremento interanual del 63,5%, arriba de la inflación, por el impacto de la fórmula de movilidad vigente. ¿Qué piensan hacer al respecto? Nadie quiere hablar de estos temas como tampoco de la presión tributaria que hay que bajar pero que, en forma solapada, el FMI exige incrementar.

¿Y qué sucede con la inflación, que en el rubro Alimentos y Bebidas, destruye el salario real? Nada hay previsto al respecto. Massa dice que es lo que viene. Que es imposible quedarse en todo esto. Que acuerdos mínimos que se construyan sirve para trabajar al respecto. Veremos qué sucede. Los economistas cercanos a Massa tal como Martín Redrado han cuestionado muchísimo lo que dice que 'negoció' Martín Guzmán, su rumbo y sus falencias. Es un tema que comienza la semana próxima. Guzmán nunca esbozó un plan económico, quizás su incapacidad se asemeje a la de Alberto Fernández. Redrado afirma que parte de la mala negociación con el FMI fue por carecer de plan económico. Esto significa, además, que Guzmán es un mentiroso porque una y otra vez dijo que él tenía un plan económico que no quería explicitar pero resultó que jamás lo tuvo.

¿Podrá esa nueva mayoría trabajar para que la inflación inicie una reversión, la inversión directa regrese y la economía pueda contribuir a resolver los problemas de los contribuyentes que la financian, e integre a quienes todavía no participan de ella? Esa es la pregunta para que el triunfo no quede en una anécdota.

