La mano de Macri y la puja por Sturzenegger

macri-iguacel.jpg Mauricio Macri tomándole juramento a Javier Iguacel (Foto archivo NA).

Tal como se mencionó anteriormente, el nombre de Iguacel habría sido parte de una negociación de Macri con Milei. Macri tiene fuertes intereses en Vaca Muerta. Ya en abril de este año, Elisa Carrió había advertido, sobre el respaldo del ex mandatario al candidato a gobernador, que resultó electo, Rolando Figueroa, en desmedro de la fórmula conformada por Pablo Cervi y Jorge Taylor.

"Neuquén es un lugar aparte porque está todo vinculado a los negocios de Vaca Muerta", aseguró la referente de la Coalición Cívica para explicar esta ruptura del frente opositor. Según Elisa Carrió, Macri apoyó a Figueroa porque el futuro gobernador de la provincia patagónica "habilita negocios a todos". Su triunfo "le facilita negocios a personas de la capital vinculadas a la política", remarcó en La Nación+.

Carrió también advirtió entonces que el grupo SOCMA, el holding de empresas de la familia Macri, "también está en los negocios cerca de Vaca Muerta".

En este contexto se interpreta que Macri haya pedido poner un hombre de su confianza al frente de la petrolera estatal, que más adelante será privatizada, tal como anunció hoy Javier Milei.

La puja Macri/Milei por Sturzenegger

Otra de las versiones que circulan con fuerza por estas horas es que Mauricio Macri le habría pedido a Javier Milei que no designe a Federico Sturzenegger en el ministerio de Economía. Parece que el ex presidente insistió en este punto, pero el presidente electo expresó su resistencia. "Bueno Javier es tu gobierno, hace lo que quieras", le habría espetado, según las versiones.

Cabe destacar que se esperaba que Milei anuncie hoy quién sería su ministro de Economía, pero finalmente no hubo anuncio.

"Tenía un plan para anunciarlo hoy mismo, pero dada la canallada hecha por el ministro Massa de culparnos de decisiones tomadas por el actual gobierno, y el hecho de que se va a tomar licencia, (implica que) me van a estar torpedeando al ministro de Economía antes de asumir. Me cambió el escenario anoch e", contó en diálogo con radio Mitre.

"Eso de tomarse licencia después de armar el descalabro macroeconómico para tratar de ganar una elección y como no le sale se toma licencia. Encima me acusa de los problemas que él mismo causó durante el último año y medio y que su Gobierno causó durante cuatro años. Ahora no puedo exponer a mi ministro de Economía a un tembladeral generado por la irresponsabilidad del ministro Massa", agregó el libertario.

Cabe destacar que lo de la licencia que se tomaría Sergio Massa fue desmentida oficialmente. En rigor, el ministro de Economía estaría esperando a la reunión entre ambos equipos para la transición, antes de tomar una decisión.

Se trata de 15 días hábiles hasta la entrega del poder, una distancia breve pero que se anticipa muy intensa según las expectativas de los mercados, en especial acerca de la política cambiaria frente a un Presidente electo que afirmó hasta hace poco que irá por una dolarización de la economía, aún cuando esto debería esperar quizás a evaluar si Donald Trump es el próximo Presidente estadounidense.

En tanto, el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, también desmintió que se estuviera por apartar de la gestión en forma anticipada.

Hoy Milei, consultado sobre los posibles candidatos al puesto, prefirió no dar pistas pero fue elogioso con dos ex funcionarios de la gestión de Mauricio Macri: dijo que admira a Federico Sturzenegger y que tendría en su equipo de Luis Caputo. También, que "podría hablar" con Luciano Laspina, economista cercano a Patricia Bullrich.

En las próximas horas seguramente habrá más novedades sobre estos acuerdos entre el PRO y LLA por algunos cargos en el futuro Gobierno.

