Por su parte, la Fundación Capital proyecta que al 10 de diciembre, las reservas brutas se ubicarán en alrededor de US$ 20.000 millones, su nivel más bajo desde principios de 2005, mientras que las reservas netas estarán en negativo por US$ 10.500 millones. Advierten sobre la necesidad de un ajuste cambiario para acumular reservas y sugieren que la falta de reservas internacionales es una "pesada herencia".

image.png Gráfico de Salvador Vitelli

En cuanto a los desafíos más urgentes, se destaca el pago al FMI por US$ 900 millones en diciembre y la revisión pendiente para desembolsar US$ 3.300 millones. La consultora FMyA subraya la importancia de reducir el déficit fiscal de manera inmediata y abordar la falta de dólares, considerando el pago de deudas y compromisos en moneda extranjera.

La cuestión de las Leliqs se presenta también como un desafío clave. Analistas de Facimex y Equilibra señalan que la carga de pasivos remunerados del BCRA y la exposición al tipo de cambio A3500 son aspectos críticos que requerirán atención inmediata. La dolarización inmediata parece haber quedado en segundo plano, pero resolver el problema monetario centrado en las Leliqs será esencial para establecer las bases de un nuevo plan de estabilización y crecimiento económico.

image.png Tasa de política monetaria en niveles extremadamente restrictivos (Gráfico de Salvador Vitelli)

image.png Pasivos remunerados en torno al 11% del PBI, históricamente alto.

