Ahora bien, esto no garantiza la resolución de la renegociación de la deuda que tiene la Argentina por más de US$43.000 millones. El jefe de Gabinete Juan Manzur viajó a New York para conversar con fondos e inversores que buscan salir de manera apresurada de sus posiciones en pesos, poniendo a la Argentina en una máxima tensión cambiaria. No son pocos quienes advierten que esa avalancha generaría un dólar a más de $280 como piso.