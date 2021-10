Mensaje de Joe Biden: No destituirá a Kristalina Georgieva

Aun así, las acusaciones contra Georgieva amenazan con eclipsar las reuniones anuales de las 2 instituciones herederas de los acuerdos de Bretton Woods, el FMI y el Banco Mundial.

Las deliberaciones comenzaron el lunes 11/10, en un momento en que ambas tienen la tarea de apoyar las economías a través de la pandemia Covid-19. .

El destino de Georgieva ha estado en el limbo desde el 16/09, cuando un informe escrito por el bufete de abogados WilmerHale y encargado por el Banco Mundial, empleador anterior de Georgieva, afirmó que ella presionó a sus subordinados para que mejorasen la posición de China en el influyente informe "Doing Business".

Estados Unidos, el mayor accionista tanto del FMI como del Banco Mundial, calificó las acusaciones sobre el tiempo de Georgieva en el Banco Mundial como "serias" y debatió pedir su renuncia, informó Bloomberg News la semana pasada.

Otros accionistas importantes se habían abstenido de expresar su apoyo a la espera del resultado de la investigación interna del FMI.

La junta ejecutiva, con 24 directores que representan a 190 países miembros, se apresuraba a tomar una decisión, después de horas de discusiones durante varios días con WilmerHale y Georgieva.

Georgieva, de 68 años, directora ejecutiva del Banco Mundial de 2017 a 2019, negó las acusaciones y le dijo al directorio del FMI que el informe "no identificó con precisión mis acciones" ni "describió con precisión mi carácter o la forma en que me he comportado durante mi larga carrera profesional”, según un comunicado que recibieron algunos medios especializados.

Las acusaciones plantearon, en USA básicamente, dudas sobre su capacidad para dirigir el FMI, en medio de la guerra fría entre USA y China. Washington DC esperaba, quizás, más colaboración de ambos organismos multilaterales que financia en su pelea contra China.

Pero, a su vez, USA tampoco esperaba que Georgieva recibiera tanto apoyo no sólo de la Unión Europea, que aprovecha para cobrarse el desastre de la Administración Joe Biden en su salida de Afganistán, sino también de países emergentes.

Pero los 'halcones' estadounidenses son muy básicos y no gozan de consenso global. Por ejemplo, French Hill, representante republicano por Arkansas:

La permanencia de Georgieva como directora del FMI debilitaría la credibilidad de la institución y las decisiones futuras estarán envueltas en una nube de incertidumbre.

Pero desde el Ministerio de Finanzas de Francia le respondieron que el bufete de abogados WilmerHale no proporcionó detalles sobre los elementos precisos para cuestionar directamente la conducta de Georgieva, razón por la cual Francia había decidido respaldarla.

¿Quién pesa más? ¿French Hill, cuya única experiencia corporativa es en una entidad regional, Delta Trust and Banking Corporation, o Francia?.

Si bien Estados Unidos es el mayor accionista del FMI, Francia ha colocado 5 jefes del FMI.

Otro funcionario europeo sumó al Reino Unido al respaldo de Georgieva.